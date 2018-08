Jöjjön az a skót hideg víz! Ma kezdődik az úszó-Európa-bajnokság, Olasz Anna éremre hajt

Dobogó a cél. Gellért Gábor a napokban Hódmezővásárhelyen készíti fel Olasz Annát, ott ugyanis hidegebb a víz, mint Szegeden. Fotó: Török János

Ma kezdődik a hagyományteremtő célzattal életre hívott, először Glasgow-ban és Berlinben sorra kerülő multisport-Európa-bajnokság, melynek keretében hét sportágban összesen 188 versenyszámban avatnak kontinensbajnokot. A sportágak közül magyar szemmel az úszás és az atlétika a legérdekesebb, de mivel az olimpiai bronzérmes súlylökő, Márton Anita sérülés miatt nem indul, Csongrád megyét magyar színekben csak Olasz Anna képviseli a kiemelt viadalokon. A Haász SZUE klasszisa két olyan Eb után várja ezt a megmérettetést, amelyekből egyaránt építkezhet. A 2014-es kontinensviadalon 25 kilométeren ezüstérmes lett, 2016-ban pedig a hideg víz miatt feladta a küzdelmet. A pozitív és a negatív tapasztalatra egyaránt szükség lesz, ugyanis Olasz Anna már hónapokkal korábban egyértelműen megfogalmazta célját, miszerint éremért utazik Skóciába, ahol ismét nagyon hideg víz várja, a Loch Lomond nevű tó nem lesz leányálom.– Jelenleg 15 fokos a víz, és 14 alatt elviekben nem is rendezhetik meg a futamot – árulta el Gellért Gábor, a Haász SZUE vezetőedzője, aki egyben a magyar nyílt vízi úszóválogatott szövetségi kapitánya is. – Szerencsére most kevésbé kell aggódni, mint az előző Eb-n, mert ezúttal már lehet neoprén úszóruhát hordani, amely a setubali világkupán 17 fokos vízben tökéletesen bevált. Anna kifejezetten jól mozgott benne, és nem fázott túlságosan. Persze Skóciában még hidegebb lesz a víz, így a szabadon maradó kéz- és lábfej, valamint az arc is fázik majd, főként utóbbi testfelület jelent veszélyt ilyenkor, erős fejfájást okozhat a víz – magyarázta a szakember.Nem egyszerű tehát a feladat, de ahogy Olasz Anna szokta mondani: mindenkinek ugyanolyan lesz a víz. Ettől persze lelkileg is fel kellett készülni a lehető legrosszabb körülményekre.– Mentálisan is készen állok a feladatra – jelentette ki magabiztosan a szegedi olimpikon. – Amikor 17 fokos vízben kipróbálhattam a neoprén ruhát, meglepően jólesett az úszás, így abszolút nem izgulok. Minden eddiginél több versennyel tudtam hangolni az év fő eseményére, most értünk haza a balatonalmádi edzőtáborból, ami tökéletesen sikerült. Minden rendben! – nyilatkozta érdeklődésünkre Olasz Anna.A világbajnoki ezüstéremmel is rendelkező sportoló 10 és 25 kilométeren indul, jövő héten csütörtökön és vasárnap. Rajta kívül Sömenek Onon Kata, a szegedi nevelésű Novoszáth Melinda, Rasovszky Kristóf, Székelyi Dávid és Huszti Dávid tagja a magyar nyílt vízi Eb-keretnek. A Haász SZUE másik felnőtt nyílt vízi úszója, Farkas Tamás szerb színekben indul.Mától jövő hét szerdáig még a medencés úszóké lesz a főszerep. Ma 17.45-től 19.45-ig lesz az izgalmasabb délutáni program, négy számban pedig már döntőket rendeznek, így reméljük, hogy Jakabos Zsuzsanna (400 méter vegyes), Cseh László, Holló Balázs (400 méter gyors), illetve a női és férfi 4×100 méteres gyorsváltóink közül minél több magyarnak szurkolhatunk a mai finálékban.