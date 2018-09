Jól bírta a hajrát az UTC

Ifjúságiak, A csoport

7. forduló: Bordány–MUFC 1–1, gólszerzők: Hajdú, ill. Kórász. DAFC Szeged–Kiskundorozsma 3–1, gsz.: Agócsy, Gyukics, Molnár O., ill. Kalapács. Zsombó–UTC 1–2, gsz.: Mocsári D., ill. Pusztai (2). Szentesi Kinizsi–Tiszasziget 6–1, gsz.: Péter (3), Mari, Boták, Bertók M., ill. Tóth M. Csongrád–Mindszent 10–1, gsz.: Megyeri (4), Debreczeni (4), Farkas M., Surányi, ill. Zsoldos. L-IT SZEAC–HFC 0–16. Kistelek–Algyő 2–4, gsz.: Nagy D.

A hétvégi program

8. forduló, szombat, 15 óra: Szentes–Bordány, Tiszasziget–Zsombó, UTC–Makó II., Kiskundorozsma–Csongrád, Székkutas–FK 1899 Szeged, Röszke–Szőreg; vasárnap, 15 óra: HFC II.–SZVSE. Szabadnapos: Algyő

Zsombó, 80 néző.Kócsó Tibor Zsolt – közepesen (Gera, Bozóki).Rozs E. 5 – Csikós D. 6, Bálint V. 5, Mocsári Gy. 5, Kószó 5, ifj. Mihálffy Zs. 5, Törköly 5, Rozs Á. 6, Frankó 5 (Székely –), Molnár B. 5, Csikós K. 6.Daru Sándor.Mészáros L. 8 – Zsömbörgi 8, Szántó D. 8, Péczely 8 (Koncz P. –), Sós 8, Zsibrita 8, Valach 8, Kiss P. 8–2=6, Nagy G. 8 (Kasza R. –,), Balogh D. 8, Laczkó Zs. 8.Balogh Dávid.Törköly (28., 11-esből), Mocsári Gy. (64.), ill. Zsibrita (20.), Koncz P. (80.), Zsömbörgi (87.).Kiss P. (89.).– Nem játszottunk jól, de nyolcvan percig a játékosok betartották a megbeszélteket, azaz jól csinálták a letámadást és a labdaszerzést az ellenfél térfelén. Az utolsó tíz percben az UTC két pontrúgás után kihasználta a magassági fölényét.– Végre beiratkoztunk a bajnokságba, dolgozunk tovább.Az utóbbi csapat otthonában rendezett mérkőzésen 0-0-nál ifj. Mihálffy Zsolt kihagyott egy tizenegyest, de így is kétszer vezettek a hazaiak, a végjátékban viszont fordítottak a szegediek. A hajrában azonban jött két pontrúgás, amellyel az UTC fordított, így meg is nyerte a találkozót.Makó, 70 néző.Tóth Imre – jól (Gebei, Varga Á.).Köteles 6 – Kóródi 5 (Gilinger –), Vajna 6, Graur 6, Herczeg 6, Bartucz 7, Megyesi 7, László 6 (Posztós –), Rakonczai 6, Palotás 6 (Bány B. 6), Beke 8 (Mezei 4).Krucsó Ákos.Révész 5,5 – Pénzváltó 5,5, Szélpál 5, Mészáros Z. 5 (Szil 5,5), Kiss R. 5,5, Belanka 5, Bozsóki 5,5, Kovács M. 5 (Molnár Sz. –),Sebők 5 (Tóth M. –), Hatvani I. 5. Lajkó 5 (Varga G. –).Sebők László.Megyesi (26.), Bartucz (62.), ill. Kiss R. (15.), Bozsóki (74.), Szil (89.).– Úgy gondolom, hogy a döntetlenért megküzdöttünk, de a rögzített helyzeteket az ellenfél jól használta ki. Külön gratulálok a 2000-es születésű Beke Dániel szuper teljesítményéhez.– Nagyon nehézzé tettük magunknak a mérkőzést, álmosan kezdtünk, nem játszottunk jól. A második félidőben a mi akaratunk érvényesült, és értékes 3 pontot szereztünk.Szentes, 100 néző.Szalai Szabolcs István – közepesen (Borbás, Maurer).Tóth L. 6 – Vincze Z. 6,5, Szabó L. 6, Kovács N. 6, Lekrinszki 5,5 (Paczali –), Prozlik 6, Bertók 6, Molnár Zs. 5,5 (Páger –), Szeles 5,5, Juhász Cs. 6, Debreczeni Kiss 5,5 (Lázár –, 76.).Némethy László.Czirják 6 – Rádi 7,5, Papp Á. 7, Rutai 7,5 (Szarvas –), Drágity 6 (Bernát –), Fodor Á. 7, Bálint D. 6,5, Skribek 6,5 (Zámbori –), Bánóczki 6,5 (Juhász Á. –), Kökény 6 (Réczi –), Kántor 8.Bernát Péter.Rutai (75.).– Gyönyörű sport a labdarúgás, de sokszor igazságtalan. Ma az volt velünk. Egy jól eltalált szabadrúgással kikaptunk, de nem érdemeltünk vereséget.– Felhívtam a játékosaim figyelmét, hogy szervezett Szentessel találkozunk. Ez teljes mértékben megvalósult, de ezért az egy szép gólért többet tettünk, és megérdemelten nyertünk.Csongrád, 250 néző.Ézsiás Gábor József – kiválóan (Herczeg, Patyi).Verebélyi 6 – Bodor 6, Bartucz 6 (Horváth L. 5), Mészáros M. 6, Köteles 5, Kiss I. 5 (Horváth K. 5), Budai 5, Bálint A. 7 (Berkes –), Borda 7, Koncz E. 6, Lévai 6 (Sarusi-Kis 5).Keller Mihály.Nagy M. 4 – Kis D. 5 (Homoki –), Nagy A. 5, Kovács R. 5, Bujáki 5 (Gyöngyösi 5), Török 4–2=2, Antal 5, Kabódi 4 (Huszár 5), Marton 5 (Csőke –), Kis Á. 5 (Gyürki –), Daraki 5.Horváth Zoltán.Borda (28.), Bálint (43.).Török (46.).– Játékunkban van hiba, ez annak köszönhető, hogy állandóan változik a csapat-összeállítás. Remélem, tudunk fejlődni, ezért sokat kell tenni az edzéseken.– Nem érdemeltünk egy pontot sem, csalódott vagyok. Sok sikert a Csongrádnak.Szeged, SZVSE-pálya, 150 néző.Tihanyi Gábor – gyengén (Szöllősi, Böszörményi).Miklós 6 – Kormányos 6, Bilics 6 (Nagy B. –), Pócs D. 6, Vitos 6 (Kelemen –), Juhász S. 6 (Nagypál –), Seres 6, Vastag 6, Csamangó Ti. 7, Végh 7, Péter S. 6 (Baka –).Brinszky Adrián.Ábrahám 6 – Tóth I. 6, Kiss A. 6, Jankó 6, Papp N. 5 (Csamangó Ta. 6), Marjanucz 6, Cseh 5,5, Molnár K. 6, Szecskó 6, Ottlik M. 6, Rudisch 5 (Takács A. –).Szabó Zsolt.Bilics (44. – 11-esből), Kelemen (86.), ill. Kiss A. (88.).– Keserédesre sikeredett. Kimerítő és tanulságos hetet zártunk.– A jobb erőkből álló hazai csapat otthonában nem érdemeltünk vereséget.Bordány, 200 néző.Soós István – jól (Bálint D., Minda).Vasas 6 – Szűcs D. 6, Sólya 6, Fodor B. 6, Dürgő 6, K. Tóth 6, Kis L. 6, Tóth A. 6 (Szabados 6, Bábi –), Nagy E. 6 (Popovics –), Lőrinc 6, Nagy-Torma 6 (Visnyei 6).Tóth János.Vígh S. 8 – Németh Z. 6,5, Papp B. 7 (Csikós –), Varga D. 6,5 (Farkas Á. 6,5), Dongó 7,5, Keller 7, Faragó-Barát 7,5, Vörös 7, Fátyol 6,5 (Salemian –), Faragó N. 7, Deák B. 7,55.Kiss Máté.K. Tóth (17.), Szűcs D. (81.), ill. Dongó (23.), Vörös (60.).– A meccs végén kihagyott büntető miatt nagy lehetőséget szalasztottunk el.– Hajtós meccs volt, a döntetlent igazságosnak tartom.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 50 néző.Barta – kiválóan (Vida, Szűcs).Győri 4 – Lengyel 4 (Rangos), Dóra T. 4, Mucsi 4, Varga Z. 4 (Varga R.), Csuka 4, Szalai 4 (Imre, 4), Benkő 4, Gyurkovics 4 (Hegyesi, 4), Rádóczi 4 (Simai), Dóra J. 4.Dóra János.Földesi 7,5 (Fodor Á.) – Zsilák M. 7,5, Fehér 7,5, Berta 7,5 (Papp T., 7,5), Papdi 8 (Fodor T., 7,5), Kovács G. 7,5 (Szalma), Szücs 8,5, Bárány 8, Zsilák T. 8,5, Márki 7,5, Tanács 7,5.Pördi Péter.Berta (37.), Bárány (43.), Szücs (51.), Kovács (63.).Benkő (42.)– Amatőr csapat vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy úgy is kell játszanunk.– Gratulálok a csapatnak, mindenki tette a dolgát, ennek meg is lett az eredménye. Győzelmünkhöz nem férhet kétség.1. Tiszasziget 6 6 0 0 17 – 5 182. Algyő 7 5 0 2 12 – 6 153. SZVSE 7 4 2 1 16 – 5 144. Szentes 7 4 1 2 11 – 8 135. HFC II. 6 4 0 2 14 – 14 126. Csongrád 6 4 0 2 7 – 7 127. Szőreg 6 3 3 0 11 – 4 128. Kiskundorozsma 6 3 0 3 12 – 8 99. Röszke 6 3 0 3 9 – 9 910. Bordány 6 2 1 3 10 – 9 711. Székkutas 6 1 1 4 9 – 15 412. Makó II. 7 1 1 5 8 – 14 413. Zsombó 7 1 0 6 8 – 19 314. UTC 7 1 0 6 4 – 18 315. FK 1899 Szeged 6 0 3 3 5 – 12 31. HFC 7 6 1 0 46 – 5 192. DAFC Szeged 6 6 0 0 36 – 6 183. Szentes 6 5 1 0 27 – 3 164. Tiszasziget 7 4 0 3 19 – 23 125. Bordány 7 3 1 3 22 – 17 106. Kiskundorozsma 7 3 0 4 14 – 15 97. UTC 7 3 0 4 12 – 32 98. Csongrád 4 2 1 1 13 – 7 79. Kistelek 6 2 1 3 12 – 15 710. Algyő 7 2 0 5 18 – 26 611. Zsombó 6 2 0 4 11 – 27 612. MUFC 6 1 2 3 16 – 17 513. L–IT SZEAC 5 1 2 2 7 – 22 514. FK 1899 Szeged 6 0 4 2 5 – 15 415. Mindszent 7 0 1 6 12 – 40 1