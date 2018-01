Keddenként rajongók várják Bertók Gyula mestermérlegeit

Néha már meccs közben megszállja az ihlet. Fotó: Facebook / Bertók Gyula

– Miért nincs nyilatkozat? Ne már, mindig ezt várom, ezek dobják fel a kedd reggeleimet! – ilyen és hasonló üzeneteket kap Bertók Gyula, ha munkája miatt egy-egy alkalommal nem érjük el. Ritkán történik ilyen, ami nagy szerencse. A szerkesztőségben hétfőnként alig várjuk a legfrissebb mestermérlegét, a HVSC trénere ugyanis nem éppen szokványos nyilatkozatokat ad.– A sablonos edzői értékelések a szakmának, a játékosoknak és az olvasóknak sem jók. Hasznos, ha egy ilyen megszólalás elgondolkodtat és megnevettet, hiszen ennek van igazán hatása, ezt jegyzi meg az ember – véli Bertók Gyula, aki szerint a „műfaj" legnagyobbja Faragó Tamás, akinek zseniális beszólásai vannak.A hódmezővásárhelyi OB I/B-s férfi vízilabdacsapat edzője sem szerénykedhet, hiszen nemcsak a vásárhelyiek és a szentesiek teszik szóvá, ha elmarad egy nyilatkozat, de még Németországban és Svájcban élő pólókedvelők is rá szoktak írni ilyenkor. Kedd reggelente sokan direkt keresik a lapban vagy a delmagyar.hu-n Bertók Gyula legújabb gyöngyszemét.– Sokszor már meccs közben megszáll a zihlet, akár egy olvasmányi élmény bevillanása is elég. Azért van úgy, hogy egy-két percet gondolkodnom kell rajta, már csak azért is, mert már külső nyomást is érzek. Tudom, hogy valami frappánsat várnak tőlem – árulta el Bertók Gyula, mi pedig nem is szaporítanánk tovább a szót, jöjjön egy kis válogatás a legérdekesebb nyilatkozataiból.– Úgy jártunk, mint az a diszkóba induló fiú, akinek esélye volt hazavinni a legszebb lányt, a végén azonban egyedül ment haza.– Ha mi vagyunk a medvék, a bírók pedig a madarak, akkor azt mondom, hogy a macik még a téli álmukat aludták, de a kismadarak sem csiripelték a medvéknek a tavasz közeledtét.– Érdekfeszítő fizikaórán vettünk részt, a hazai rendezők bravúros kísérletsorozattal igazolták Einstein relativitáselméletét. Az elektronikus készülékek pontatlanságát kiküszöbölve, laboratóriumi körülmények között, kézi időméréssel kétségtelenül bizonyítottá vált, hogy ami a vízben és a medence edzői oldalán 10 másodpercnek tűnik, az a zsűriasztalnál csupán 3.– A játékvezetők ténykedését látva Jézus örök érvényű szavai jutottak eszembe: ne ítélj, hogy ne ítéltess.

– Annyira jók voltunk, hogy nem tudtunk annyira rosszul játszani, hogy ne nyerjünk.Tömör gyönyör mestermérleg:– A grafit alól néha felcsillan a gyémánt.– „Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak."– Ahogy a rómaiak mondták: ad astra per aspera, azaz tövises az út a csillagokig.– „Nem elég a jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!"– „Semmi nem keletkezik abból, ami nem létezik" – mondta Epikurosz. Én is így vagyok ezzel. Mindig tudtam, hogy képesek vagyunk jól is játszani.– Vörösmarty után szabadon gondolatok az uszodában: oly magasra tettük a mércét, mint lehet, s bár kikaptunk, ez jó mulatság, férfimunka volt.– A filozófiában talán fontosabb a helyes kérdés, mint a válasz. A mi kérdésünk most: miért nemlőjük be a helyzeteinket? A válaszom jelenleg szókratészi: tudom, hogy semmit se tudok.– Most úgy érzem magam, mint egy öreg hegymászó, aki valamikor a Mount Everestet is megjárta, de most rendkívüli boldogságot érez a Kékestető meghódítása miatt.– Úgy jártunk ezzel a meccsünkkel és a felsőházba jutással is, mint aki sikeresen felér a hegy csúcsára, de a visszafelé úton kifogy az oxigénpalackja.