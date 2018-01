Kell a szurkolás! Ma 18 órától Újszegeden: Szedeák-Debrecen

A 37 éves csapatkapitány nemcsak az egyik legjobbja a gárdának, hanem mentálisan is húzóember, győztes hozzáállásával fanatizálja a társakat. Másfél hónapra azonban kidőlt ujjtörése miatt, így ma 18 órától nélküle kell pályára lépnie Andjelko Mandics együttesének az újszegedi sportcsarnokban, a Debrecen elleni bajnokin. No és persze Juhos Levente nélkül: a válogatott erőcsatár továbbra is bokaműtétje után lábadozik.

Hiába indult kiválóan a szezon a szegediek számára, december eleje óta alig volt olyan meccs, hogy a legerősebbnek tartott ötfős kezdőcsapatból háromnál többen egészségesek legyenek. Ez aztán az eredményekben is jelentkezett, jött sorozatban négy vereség, így visszacsúszott a tabellán a csapat. A Debrecen ellen azonban vissza lehet térni a győzelmi ösvényre, ehhez azonban kell a szurkolók segítsége. A játékosok mindig elmondják, mekkora pluszt jelent nekik, ha a lelátóról jön a biztatás, a csapat Facebook-oldala pedig különös aktivitással hangol a mostani meccsre. Fontos lesz, hiszen közvetlen rivális érkezik, méghozzá a szegedi nevelésű Molnár Andrással és a tavaly még a Szedeákban játszó Ivan Lilovval. A találkozót a delmagyar.hu online tudósítja.