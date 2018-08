Két győzelem és egy vereség az NB III-asok szombati mérlege

Három megyei NB III-as csapat lépett pályára a szombati játéknapon, közülük csupán a Makó játszott hazai pályán. A Maros-partiak egy küzdelmes meccsen az első félidő hajrájában kerültek előnybe az Iváncsával szemben, miután Széll Kristóf cselsorozata után jobbal, laposan Dániel kapus mellett a kapuba lőtt. A folytatásban voltak nehéz periódusai a Makónak, de Garamvölgyitől igazi bravúrra nem volt szükség - végül ez az egy gól el is döntötte a mérkőzést.



A Szeged-Grosics Akadémia az új csapatot építő Pécshez látogatott, és hamar előnybe is került - Oláh Gergő egy kipattanót lőtt a pécsi kapuba négy perc után. Közvetlenül a pihenő előtt Germán Tamás szöglet utáni fejesével megduplázták az előnyüket Farkas Márkék - a szünet után a csapatkapitány fejese - hasonlóan Máté János lövéséhez - is a kapufán csattant, viszont a Pécs húsz perccel a vége előtt szépíteni tudott, így izgalmas hajrá volt kilátásban: végül a kétgólos előnyéből egyet megőrzött a Szeged-GA, és második találkozóját is megnyerte.



A Hódmezővásárhelyi FC az újonc Taksony vendége volt: a Dunaharasztiban lejátszott meccsen Hrabovszki betörése után még az első félidőben egyenlíteni tudott a Vásárhely, amely a szünet után azonban ismét tíz emberrel maradt, mert Jankelic megkapta a második sárgáját. Hiába voltak gólhelyzetei így is a HFC-nek, ismét a Taksony szerezte meg a vezetést egy előrevágott labda után - innen pedig már nem tudott felállni a HFC.



NB III Közép csoport, 2. forduló



Makó FC - Iváncsa KSE 1-0 (1-0)

Makó, 400 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Zahorecz Roland, Vrbovszki Pál).

Makó: Garamvölgyi - Grecsó, Lászik, Zsoldos, Széll (Hatvani, 58.), Podonyi, Varga R., Szilágyi (Vajna, 88.), Lipták, Busa, Babolek (Gémes, 78.). Edző: Magyar György.

Iváncsa: Dániel - Balogh L., Kertai, Madarász, Bognár (Szántó, 46.), Huszty (Bartha, 46.), Varga B., Aradi, Cseszneki, Pribék, Büki (Majláth, 69.). Edző: Domján Attila.

Gól: Széll (34.)



PMFC - Szeged-Grosics Akadémia 1-2 (0-2)

Pécs, PMFC stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Katona Balázs (Molnár Alex, Marozsi Gábor Bence).

PMFC: Somogyi - Valkovszki, Juhász, Banjac, Hanol (Varga T., 63.), Erdős, Kesztyűs (Kálmán, 46.), Szellák, Koller, Fujsz (Keresztes, 81.), Péter. Edző: Sárai György.

Szeged-GA: Alekszics - Achim, Tóth G., Farkas M., Pászka, Erdei, Oláh G., Coroian (Hegedűs M., 67.), Cigan (Molnár J., 85.), Germán, Máté. Edző: Popovits Pál.

Gól: Fujsz (67.) ill. Oláh G. (5.), Germán (45.)



Taksony SE - Hódmezővásárhelyi FC 2-1 (1-1)

Dunaharaszti, vezette: Szabó Levente (Pipicz Norbert, Köteles Csaba)

Taksony: Ivancsics - Hesz, Nagy S., Bene, Farkas Á., Namquita, Szemán (Szalay, 63.), Patály, Pfister (Kozári, 76.), Szilágyi M., Győri (Sárossy, 11.). Edző: Szabados Tamás.

HFC: Krnács - Jankelic, Tóth J., Szabó Cs., Mezei, Katona, Szabó M., Geiger, Vass A., Hrabovszki, Kovács Zs. Edző: Szűcs Róbert.

Gól: Namquita (14., 70.) ill. Hrabovszki (34.)

Sárga lap: Bene (78.), Ivancsics (93.) ill. Tóth J. (53.), Mezei (94.)

Kiállítva: Jankelic (59.)