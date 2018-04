Két negyedben is összeomlott a Metalcom-Szentes - Fájóan sima vereség

Döntőt rendezünk

Június 18. és 23. között a budapesti Duna Arénában rendezik a férfi vízilabda világliga nyolcas dön- tőjét. A finálénak eredetileg Oroszország adott volna otthont, de a nyári labdarúgó-világbajnokság miatt csak távoli helyszínen tudták volna biztosítani a feltételeket, ez a résztvevőknek és a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetségnek is aggályos volt.

Jó előjelekkel várta a Metalcom-Szentes a rájátszást, hiszen a középszakasz utolsó fordulójában döntetlent harcolt ki a Vasas ellen, ami biztosította a bennmaradást, illetve ezzel első számú célját teljesítette is a Kurca-parti csapat, amely a legjobb 12 együttes közé akart kerülni. Hab volt a tortán, hogy a Pécs nyerte a felsőházi középszakaszt, így nem egy 4–1-es hátrányból, hanem egy 3–3-ról induló párharcot kell megvívnia a Szentesnek.Ez az öröm gyorsan el is illant, hiszen a baranyaiak otthonában pár perc után látszott: rögtön 6–3-as hátrányba kerülnek a vendégek. Pellei Csaba tanítványai összeomlottak az első negyedben, és már ekkor öt gólt engedélyeztek a riválisnak. A nagyszünet után egy még komolyabb csapást kellett elviselnie a Metalcomnak, a harmadik játékrészben ugyanis még gólt sem szerzett, miközben négyet kapott. A Pécs számára így nem egy szoros derbi, hanem jutalomjáték lett a meccs, a vendégeknek pedig csak apró szépségtapasz az utolsó negyed sima megnyerése. A vége 11–6 a Pécs javára.A Szentesnek nincs más hátra, mint előre: a párharc megnyeréséhez egymás után kétszer kell nyernie.Pellei Csaba: – Fejben dőlt el ez a meccs, sajnos nem a mi javunkra, ugyanis nem sok valósult meg abból, amit megbeszéltünk. Az első negyedben kialakult különbségből nem tudtunk faragni, sőt. Nem ilyen meccsre, hanem egy igazi szoros csatára számítottunk, de mennünk kell tovább, két derbit be kell húznunk.