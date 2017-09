Két szentesi játékos is bekerült az álomcsapatba Barcelonában

Ezüstcsapat. Csak a Sabadell ellen kaptak ki a szentesiek Barcelonában. Fotó: Hungerit-Szentesi VK

A Hungerit-Szentesi VK leány U15-ös vízilabdacsapata Spanyolországban, Barcelonában játszott döntőt a Be Water My Friend elnevezésű utánpótlástornán. Az előző idény magyar bajnokságát megnyerő U15-ös szentesi vízilabdások a tizenkét csapatos nemzetközi tornán remek játékkal meneteltek a fináléig. Négy nap alatt hét találkozón ugrottak vízbe. Az elődöntőben a katalán CN Rubi együttesét ötméteresek után 20–18-ra győzték le Győri Eszter edző és Hevesi Anita segédedző tanítványai. A döntő- ben a házigazda Sabadell 8–4-re nyert a Kurca-parti fiatalok ellen. A másik magyar együttes, az Eger a tizenegyedik helyen végzett. A torna álomcsapatába a szentesiek közül ketten is bekerültek, Dömsödi Dalma és Héri Adrienn, míg a legjobb edzőnek Győri Esztert választották meg a szakemberek.

– Nagy élmény volt a torna a gyerekeknek, a meccsek, a repülőút, a tengerpart, szóval minden. Tulajdonképpen a tavalyi bajnoki címért járó jutalomútnak is felfoghatjuk, és köszönet jár a klubnak, mert sokat segítettek, hogy elutazhassunk – fogalmazott Győri Eszter. – A legjobb spanyol és olasz csapatok is ott voltak, mi pedig csupán a Sabadelltől kaptunk ki, a csoportban egy góllal, a fináléban már simábban. Ott kicsit megijedtek a lehetőségtől a lányok. A sikernek köszönhetően végre elhiszik, hogy megéri keményen dolgozni, mert akkor felvesszük a versenyt a legjobb európai csapatokkal is – tette hozzá Győri, aki mostantól a bajnokság október elsejei rajtjára és a címvédésre készül csapatával.