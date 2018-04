Kevésen múlott a bravúr: Szedeák-ZTE 81-83 - galéria

Újra összecsap Boltics és Vaughn. Fotó: kosarsport.hu

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, középszakasz, középház, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Papp P., Söjtöry, Gál (Bogárdi).Szedeák: Boltics 9/3, WIRTH 14/6, Kovács Á. 12, VÁGVÖLGYI 14/6, SULOVICS 29/3. Csere: Kerpel-Fronius G 2., Révész 1, Bonifert. Edző: Andjelko Mandics.ZTE: Kinney 16/3, Vaughn 6, BENKE 16/6, Szabó Zs. 1, Radic 8. Csere: MOHÁCSI 15/6, Horváth Á. 9/3, Mikovics 10, Kis R. 2. Edző: Bencze Tamás.Kipontozódott: Kovács Á. (38.), Vágvölgyi (40.) ill. Benke (40.)Andjelko Mandics: - Gratulálok a ZTE-nek, megérdemelték a győzelmet. Mindenki, aki pályára lépett, óriási energiával játszott, gratulálok a játékvezetőknek is, mert jó munkát végeztek ma. Tizenhárom büntetőt nem lehet kihagyni, a lepattanó-különbség érthető, hiszen nem volt Juhos, Csirics és Fortune. Remélem, ebben a húsz napban, ami hátra van, már nem fog semmi rossz történni velünk, becsületesen lejátszuk a hátralévő három meccset.Vágvölgyi Ákos: - Ebben a szezonban nem először küzdünk azzal, hogy több kezdőjátékosunk sérült. Hatalmas akarattal nagyjából tudjuk őket pótolni, valamikor ez megmutatkozik az eredményben, valamikor nem. Sajnáljuk, hogy kikaptunk, gratulálok a Zalaegerszegnek! Ezzel elszálltak a play-off reményeink, de győzni megyünk mindhárom hátralévő meccsre!Bencze Tamás: -Kovács Ádám, majd Sulovics is szerez egy közeli kosarat, 62-65-re feljön a Szedeák, egy perc telt el a negyedből, időt is kér a ZTE! Szabó Zsolt szerez egy támadópattanót - huszonhárommal több (!) lepattanót szedett a ZTE, mint a Szedeák. Szerencsére nincs belőle kosár, de Sulovics kinti dobása sincs bent. Boltics triplája hosszú, Sulovicsé a pattanó, de eladja, Vaugh meg végigfut vele, 62-67. Sulovics most a támadópattanókat azért szedegeti, ezt most kosárra is váltja, 64-67. Boltics büntetőzhet, ezeket be kell dobnia! Meg is teszi, 66-67, hat perc még a negyedből. Kovács Ádám harmadik hibája után Mohácsi is a vonalról dobhat: nem ront, 66-69. Kimarad Kovács Ádám hármasa, Horváth Ákos elindul, és faulttal együtt ejti be, 66-71. Jó a büntetője is, 66-72. Kulcsmomentumok ezek, most Boltics büntetőzhet megint, de kimarad az első, a második már nem, 67-72. Hosszú Szabótól a tripla, majd odaüt Sulovicsnak dobás közben, aki bedobja mindkét büntetőjét, 23 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosa., 69-72. Sulovics ütközik Benkével dobás közben, behullik a zalai tempója, és szól a síp is, viszont kihagyja a büntetőt Benke, 69-74, még mindig éles lehet a vége! Wirthtől nem jó a hármas, a pattanó ha nehézségek árán is, de a ZTE-é. Sulovics! Micsoda megmozdulás, gyönyörű lefordulás után feljövünk három pontra, 71-74-nél időt kér Bencze Tamás, Szabó Zsolt dühében a sarokba hajítja a vizes flaskát. Három és fél perc még a végéig - azt nem mernénk írni, hogy a meccs végéig, de a negyedből ennyi van vissza. Megint a szegedi center harcol ki faultot, és bedobja mindkét büntetőjét, 73-74, meccs kerekedett belőle! Valahogy beszédül Kinney tempója, 73-76. tíz másodperc híján három perc még. Ismét büntetők, nem látványos, de izgalmas meccs. Boltics bedobja mindkettőt, 75-76. Kinney túldobja a gyűrűt, Sulovicsé a pattanó - megvan a dupla-dupla neki, 28 pont, tíz lepattanó a centertől, egészen pazar meccse van. Boltics egy rossz ütemű passzal, amit lefülelnek. Kovács Ádámot elveszti a Naturtex, begyűjti az ötödik faultját, Mike jön helyette. Mohácsi csak az egyiket dobja be, 75-77. Itt is büntetők, Vágvölgyi a következő, aki próbálkozhat. A második dobja be, az első kimarad, 76-77. Radic visszateszi Kinney lepattanóját, 76-79, időt kér Mandics, egy perc kilenc másodperc van vissza. Közben a zalai szurkolók nem bírnak magukkal, egy pofon is elcsattan, amit egy szegedi néző kap - áll a játék, kivezettetik a ZTE-szurkolókat a csarnokból. Vissza a kosárlabdához, Sulovics kihagyja mindkét büntetőjét. Radic beejt egy közelit, ezzel valószínűleg megnyeri csapatának a meccset, 76-81, és 37 másodperc van a meccsből. Időt kért a Szedeák. Benke is kipontozódik, Sulovics megint büntetőket dobhat. Csak a másodikat dobja be, 77-81. Mike gyorsan odaüt Kinneynek, így veszítettünk a legkevesebb időt. Kinney is felez, de szegediről megy ki a labda. Horváth kap bele Boltics szemébe, aki három büntetőjéből csak egyet dob be, majd eladja a labdát. Vaughn is büntetőzhet, 13 másodperc a meccsből, Vágvölgyi is kipontozódik. Vaughn kihagyja mindkét büntetőjét - Wirth viszont bedob egy hármast!!! 81-82, és öt másodperc még a meccsből, időt kért a ZTE. Sulovicstól a fault, neki is az ötödik, Horváth Ákos büntetői jöhetnek. Kis vita az óráról, visszatekerik 4.3 másodpercre. Nagy tapsot kap a szegedi center. Horváth kihagyja az elsőt! A második már bent. Négy másodperc, nincs időkérés, fel kell vinni - végül Mikéhez kerül, akinek egy triplára van ideje, viszont ez nincs bent! Ez a vége, egylabdás meccsen kap ki a tartalékos Szedeák a ZTE-től!Wirth, majd Vágvölgyi is bedob egy triplát, máris fordt a Szedeák, 40-38! Kinney betörés után egalizál, 40-40. Két labdát is leszed a ZTE a palánk alatt - dupla annyi lepattanónál járnak már a vendégek, mint a Szedeák. A meccsen sokadjára előfordul, ami most is: Radic kihagyja a második büntetőt, de a lepattanó a zalaiaké. Kinney persze kosárra váltja, így lesz belőle hárompontos akció, 40-43. Kovács Ádám faulttal együtt, de kimarad a plusz egy. Labdaszerzés után Wirth egy könnyű ziccerrel, 44-43. Vágvölgyi nagyon energikusan érkezik Sulovics kiosztására, ez is kosár és ez is fault! Viszont ő is ront a vonalról, 46-43. Mohácsi az ötödik zalai hármassal, 46-46. Sulovics egykezes trojkája rövid. Benke végigmegy egy ziccerrel, 46-48, de Sulovics válaszol, 48-48. Mohácsi elsüllyeszt egy újabb távolit, 48-51. Ez így fájó, kimaradnak Horváth Ákos büntetői, de Kovács Ádám ziccere is - a kontrából persze Mikovics már beemeli, 48-53. Boltics egy triplával, nagyon kellett már, 51-53. Benke, majd Vaughn egy szerzett labda után is könnyű kosarat szerez,így hat pontra meglép a ZTE, időt kér Mandics. Sulovics kihagyja mindkét büntetőjét, Horváth Ákos viszont egyiket sem, 51-59. Wirth ráemel egy távoli triplát, de rövid. Mikovics előbb egy pattanót szed, majd beejti, tízpontos zalai előny, 51-61. Sulovics büntetője, miután Mikovicsra ráfújják a faultot, 54-61. Mikovics visszaadja, 54-63. Wirth floatere, 56-63, nincs ez még lefutva! Vaugh nem ront a vonalról, 56-65. Sulovics szed egy támadópattanót, majd jó a horog tőle: 58-65 a negyed vége.Kis Raul állítja meg Wirthet ziccerben, sportszerűtlent fújnak rá. Wirth csak az elsőt dobja be, Kis Raul meg visszateszi a korábbi szegedi, Horváth Ákos lepattanóját. A zalai szurkolók között igen nagy az elégedetlenség, közben Mohácsi bedob két büntetőt, ezzel tízen belülre jön a ZTE, 26-19. Kovács Ádám látja meg a rést a zalai védekezésben, ki is használja egy betöréssel, majd labdát szerzünk - csakhogy Kerpel-Fronius eladja, Kinney pedig beemeli közelről, 28-21. Mikovics is pontos a palánk alól, 28-23 - de Vágvölgyi egy hármassal válaszol, a legjobbkor! 31-23. Kinney, majd Révész is büntetőzhet - a szegedi center is egyet dob be, akárcsak Kinney. 32-24. Kinney távolról már pontosabb - 32-27, Andjelko Mandics majd felrobban, és időt is kér. Horváth Ákos másodjára már beemeli a triplát, két pontra zárkózik a ZTE. Kerpel-Fronius nagyon szépen tör be a sarokból, de Benke újabb hármast dob be, 34-33. Három perc a nagyszünetig, Kovács Ádámnak most semmi nem jön be, jön is Bonifert Bendegúz a helyére. Szabó Zsolt kihagyja a második büntetőjét, de marad a ZTE-nél a labda, Radic pedig visszateszi, ez így a legrosszabb, ráadásul így már vezet a ZTE, a meccsen először, 34-36. Radic is csak egyet dob be a vonalról, majd bő egy perccel a szünet előtt időt kér a Szedeák. Bonifert szép blokkja után Radic megszerzi, és ki is harcol két büntetőt, Boltics begyűjti a harmadik faultját. Ő is csak egyet dob be, de Szabó Zsolté a pattanó, Révész faultja után Kinney meg visszamehet a vonalra - viszont kihagyja mindkettőt. Kerpel-Fronius eladja, majd buktatja Kinneyt, szándékos fault ez is, Kinney visszaállhat újra büntetőzni. Most is csak egyet dob be, hosszan nézi a gyűrűt a második után. Vaughn triplája hosszú - ez a negyed vége, támadásban lefagyott a Szedeák, amely ebben a tíz percben csak kilenc pontot szerzett, a ZTE így fordított, és négy ponttal megy a nagyszünetben.Vágvölgyi kezd Juhos helyett a Szedeákban, a Naturtex válogatott erősségének fáj a sérült bokája, és nem akarják erőltetni a játékát. Boltics egy rossz indítással kezd. Sulovicsé a meccs első kosara, 2-0. Jó védekezés után Kovács Ádám dobhat ziccert, 4-0. Kinney szerzi a ZTE első kosarát, de gyorsan válaszol rá Sulovics, 6-2.Védekezésben erősen nyit mindkét csapat, majd Vaugh tapsolja meg a bírót, miután támadót fújnak rá. Benke egy tempóval felezi a különbséget, 6-4, Bolticstól viszont rövid a pincér. Benke most triplával, fordít a ZTE, 6-7. Sulovics elöl-hátul aktív, kosara után blokkol, majd dob egy triplát, 11-7. A második már nem jön neki kintről. Vágvölgyi faulttal együtt szerez kosarat, időt kér a ZTE. Jó a büntetője is, 14-7. Benke eddig a vendégek húzóembere, 14-9, de Vágvölgyi szép mozdulattal, egy kézzel ejti be a palánk alatt keresztbe elfutva, 16-9. Sőt, Wirth is faulttal együtt szerez kosarat - jó a plusz egy is, 19-9, tíz pontra meglép a Szedeák. Sulovics máris átlépi a tíz pontot. Wirth tripláját már mindenki bent látta a gyűrűben, de az kiköpte. Mohácsi büntetői után Kovács középtávolija hullik be, 23-11. Mohácsi ismét a vonalról, 23-13, majd Vágvölgyi és Wirth nem tudja végigvinni a ziccert, de jöhet két büntető Kovács Ádámtól. Mindkettő jó, erre Mikovics válaszol a körtéből - tízpontos szegedi előny tíz perc után, így tovább!- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Rögtön egy rossz hírrel nyitunk, ugyanis Andrija Csirics és Josh Fortune mellé csatlakozott Juhos Levente is: a Szedeák kezdőötösének három tagja egymás mellett, civilben ül a kispadon. Eddig sem volt könnyű dolga a szegedi együttesnek, de így hatványozottan nehéznek ígérkezik a mai meccs.Korábban írtuk:Majdnem minden évre jut egy nagy Szedeák-siker. A szegedi férfi kosárlabdacsapat 2015-ben fennállása során először bejutott a férfi NB I A csoportjának rájátszásába, 2017-ben szintén történelmet írva bronzérmet szerzett a magyar kupa nyolcas döntőjében, míg 2018-ban, azaz idén a klub U20-as csapata szerzett bajnoki címet.Egy évre két csoda már nem jön össze, a felnőttcsapat rájátszásba jutására ezúttal nincs esély. A középszakasz középházában az előzetes számolgatások alapján legalább hat sikerre lett volna ehhez szükség, az első négy fordulóban viszont csak hazai pályán, a Pécs ellen sikerült győzni, a három idegenbeli meccsen elmaradt a bravúr.Éppen ezért a középház második körében az utolsó négymeccses sorozatát kezdi meg az együttes, három hazai mérkőzéssel: előbb ma 19 órától a Zalaegerszeget fogadják, jövő szerdán Pécsre látogatnak, jövő pénteken a paksi Atomerőmű érkezik, a szezon pedig a Kaposvár ellen, május 12-én, szombaton zárul.Nehéz tippelni, hiszen a riválisoknak továbbra is életbevágóan fontos minden meccs, a Szedeák viszont saját közönsége előtt nem szokott és nem is szeret kikapni. Ebből várhatóan jó kis meccsek kerekednek. Még úgy is, hogy a mai összecsapáson sem lesz teljes a keret: a sérült Andrija Csirics és Josh Fortune hiányzik majd.