Kezdődik az idény a MOL-PICK Szeged számára

A Monster Downtownban megtartott eseményen bemutatkozott a magyar bajnoki címvédő hat új igazolása: a kapuba Veszprémből érkezett Mirko Alilovic, az egyaránt a Vardar Szkopjétól szerződtetett két spanyol, az átlövő Jorge Maqueda és az irányító Joan Canellas, a Balatonfüredtől megszerzett cseh átlövő, Stanislav Kasparek, a tehetséges szlovén átlövő, az RD Riko Ribnicától érkező Nik Henigman, valamint a Kielcétől visszatérő szlovén irányító, Dean Bombac. A nyáron tehát alaposan megerősödött Juan Carlos Pastor együttese: a klub 2021-ig szerződést hosszabbított vezetőedzője és segítője, Marko Krivokapics egy megújított kerettel vághat neki az új bajnoki évnek. A stáb munkáját egyébiránt a jövőben egy új erőnléti edző, Bubori Kornél is segíti.A klub operatív igazgatója, Szögi Nándor nagy reményekkel várja a következő szezont, hiszen a bajnoki cím bearanyozta az előző évet, de ez egyben egy nagy kihívást is támasztott a klub felé. Hozzátette, mindenki azon fog dolgozni, hogy ezt az eredményt megőrizzék idén, a BL-ben pedig a negyeddöntőig szeretne eljutni a MOL-PICK Szeged. Kitért rá, már közel 100 bérletese van a klubnak, így könnyen elképzelhető, hogy bérleteladási csúcsot állít fel a klub ezen a nyáron.- Maximálisan feltöltődtem a nyáron - kezdte Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője. A spanyol tréner úgy folytatta, jobban kell játszaniuk, mint az előző szezonban, hiszen a riválisok is erősödtek, a tavalyi szint pedig nem lesz elég a címvédéshez. A Bajnokok Ligája csoportkörével kapcsolatban elmondta, a másik kiemelt csoportot erősebbnek tartja, de a BL-ben az egész idény során jól kell teljesíteni ahhoz, hogy elérjék a kitűzött célt. Segítője, Marko Krivokapics is alig várta, hogy munkába álljon, bár idő közben mesteredzői képzésre is jár Szerbiában. - Akkor fogjuk megtudni, mennyire könnyen lehet beilleszteni az új játékosokat, ha visszajöttünk az edzőtáborból. Idén remélem, gyorsabban fogunk haladni, a srácok ismerik a rendszert, bízom abban, hogy nagyon jó szezonunk lesz - fogalmazott Marko Krivokapics, aki a szlovéniai edzőtáborról elmondta, ez alatt az időszak alatt elsősorban a fizikális felkészítés lesz előtérben.A csapat svéd kapitánya, Jonas Källman úgy fogalmazott, jó játékosokat sikerült igazolnia a klubnak nyáron, egyúttal biztos abban, hogy a most csatlakozottak hamar be fognak illeszkedni a csapatba. - Nagyon fontos volt a bajnoki cím, de a következő idény roppant nehéz lesz, hiszen el szeretnénk tőlünk hódítani ezt a sikert. A szurkolókkal együtt mindent megteszünk azért, hogy ismét magyar bajnokok legyünk - ígérte a szélső. Az újak közül Nik Henigman elárulta, örül, hogy egy bajnokcsapathoz szerződött, nagy lépésnek tartja a karrierjében, hogy egy BL-résztvevő együttesnél folytathatja, egyúttal szeretne úgy támadásban, mint védekezésben is a csapat hasznára lenni. Hasonlóan nyilatkozott Stanislav Kasparek is, aki főképp Bánhidi Bencével ápol jó kapcsolatot a leendő csapattársak közül. Mirko Alilovic számára könnyű volt a döntés az átigazolással kapcsolatban, hiszen egy fejlődő klubhoz csatlakozhatott. A horvát kapus hazája labdarúgó-világbajnokságon mutatott teljesítményéről kifejtette, igazi őrület zajlott Horvátországban, ahol 500 ezer ember várta az ezüstérmes Modricékat.Jorge Maqueda a szurkolóktól várja a legtöbbet, mint elmondta, sokat segíthetnek a fanatikus szegedi szurkolók a csapat eredményes szereplésében. Szintén céljai között szerepel, hogy a MOL-PICK Szeged megvédje a bajnoki címét, és a nemzetközi porondon is ott legyen a negyeddöntőben. Honfitársa, Joan Canellas is eddig ellenfélként szerepelt az újszegedi sportcsarnokban, a nyártól viszont már szegediként futhat ki az arénába, a Macedóniából érkező irányító elsősorban a szegedi tervek miatt választotta a PICK-et, de fontos számára Juan Carlos Pastor személye is a döntésénél. Dean Bombac azt mondta, a legszebb két évét töltötte Szegeden, így kimondottan örült, mikor lehetősége nyílt arra, hogy visszatérjen a Tisza-parti városba. A szlovéniai edzőtáborról elmondta, Roglán nincs sok látnivaló, így leginkább a munka fog dominálni az edzőtábor helyszínén.A csapat július 23-án, hétfőn vág bele a munkába, ekkor lesz először jelenése a kézilabdázóknak az újszegedi sportcsarnokban. Balogh Zsolték nem fogják megunni a csarnokot, hiszen két nappal később már egy szlovéniai edzőtáborba utazik a keret, Roglán augusztus 3-ig készül a MOL-PICK Szeged. A szurkolók először augusztus nyolcadikán láthatják az új csapatot, 17 órakor a Budakalász ellen játssza első felkészülési mérkőzését Juan Carlos Pastor együttese, míg három nappal később a Dabas jön Szegedre. Augusztus 16-án és 17-én Kaliszban, Lengyelországban játszik a Pick egy felkészülési tornán, ahol a házigazda csapat mellett a Wisla Plock-kal is játszik a csapat, majd egy héttel később Ukrajnában az SKA Minsk, a HC Motor Zaporozsje és a Kielce társaságában egy négycsapatos tornán vesz részt a szegedi klub.