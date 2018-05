Klubrekord és kalapemelés: nagy előrelépéssel szép szezont zárt az OB I-ben 11. helyezett Szentes

Elérjük! Feljebb tette a lécet a Metalcom-Szentes, és nagy küzdelemben meg is valósította álmát.

Fotó: Vidovics Ferenc

Két nagy múltú csapat, az Eger és a Vasas foglalta keretbe a Metalcom-Szentes férfi vízilabda OB I-es szezonját. A hevesiek ellen meglepően szoros, 4–6-os vereséget hozó csatát vívtak a Kurca-partiak, majd a középszakasz és a helyosztók hajrájában is a Vasas ellen értek el megfelelő eredményt, így először a legjobb 12 csapat közé kerülést érték el, majd továbblépve elcsípték a 11. helyet is – ez komoly előrelépés a tavalyi, épphogy bennmaradást jelentő 15. pozícióhoz képest.– Kalapemelés jár mindenki előtt a csapatnál, összességében egy nagyon szép szezont zártunk, még ha akadtak is hullámvölgyek. A legfontosabb ugyanis az, hogy a fiúk megmutatták: szorult helyzetben is össze tudják szedni magukat – kezdte az idény értékelését Pellei Csaba vezetőedző. – Légiósunkat, Visnyakovot a szezon elején és végén is nélkülöznünk kellett, októberben pedig egyetlen balkezesünk, Szalai Gábor távozott, ennek ellenére is megvalósítottuk álmainkat – hangsúlyozta a szakember.A szezon elején majdnem összejött egy bravúr is, hiszen a Honvéd csak a világbajnok Szivós Márton utolsó másodpercekben szerzett góljával tudott nyerni Szentesen, majd jött az első hullámvölgy: 3–8-as vereség a közvetlen rivális Pécs otthonában.– Legfeljebb négy olyan meccset tudok mondani, ami nagyon nem úgy sikerült, ahogy terveztük, ez volt az egyik. Ezért is örültem, hogy az első adandó alkalommal visszavágtunk a pécsieknek, ráadásul úgy, hogy nekik akkor a legjobb nyolc közé jutás volt a tét. Óriási csatában nyertünk, ez volt a szezon egyik legfontosabb győzelme, a folytatásra is pozitívan hatott.Jól is ment a szekér, haladtak a kitűzött cél felé, majd a középszakasz hajrájában zsinórban három vereséggel megtorpant a klub.– Nehéz időszak volt, de inkább a Vasas elleni, utolsó fordulós meccsünkből kell kiindulni. Ott egy döntetlenre volt szükségünk, amit ki is harcoltunk, ez mutatja igazán a csapatunk erejét. Na és persze a klubrekord, amit elértünk a rájátszásban: a Pécs elleni 16–2-es, egészen hihetetlen sikerünk a Szentes történetének legnagyobb különbségű élvonalbeli győzelme – jegyezte meg a tréner.Elérjük! Feljebb tette a lécet a Metalcom-Szentes, és nagy küzdelemben meg is valósította álmát. Fotó: Vidovics FerencA következő szezonról még korai beszélni, hiszen a költségvetést és a keretet sem alakították ki, de Pellei Csaba annyit elmondott: jó lenne jövőre is a legjobb tizenkét együttes közé kerülni, és ehhez meg is van a szakmai alapjuk.