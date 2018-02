Könnyed szegedi győzelem a Vác otthonában

Melegít a Vác ellen a MOL-PICK Szeged. Fotó: Süli Róbert

K&H férfi kézilabda liga, 18. forduló, Vác, 400 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.Rózsavölgyi - Kecskeméti 2, Török, Davidovics 1, Koller 1, Sakic 5, Holpert 3/2.Ulicsinyi (kapus), Törteli 3, Baláz 4, Tyiskov 1, Grbavac 4, Ménfői 1, Tárkányi 1, Bognár.Skaliczki László.Sierra - Sostaric 5, Zubai, Thiagus Petrus 1, Bánhidi 2, Sigurmannsson 8/3, Skube 2.Nagy : (kapus), Srsen 4, Bodó 6, Zsitnyikov 2, Blazevic, Pedro 3, Hegedüs 1, Fekete, Sunajko 1.Juan Carlos Pastor.2, ill.2/2, ill. 2/2.Sunajko, 26-35. Nagy Martin véd, ez a vége, nyert 35-26-ra nyer a Szeged.Pedro a szélről, 26-34.Pedro repül, kínai, 25-33. Hazai hetes. Holpert, 26-33.Labdát szerzett a Szeged.Holpert, 25-32. Feketét blokkolják.Hegedüs fordul be, 25-32.Grbavac, Nagy lábai között, 25-31.Tyiskov, 24-30. Zsitnyikov, 24-31.Fekete harcol ki hetest. Sigurmannsson, 23-30.Hazai időkérés. Baláz a szélről, 23-29.Bodó, szakad a háló, 21-29. Koller, 22-29.Baláz a fal mellett, 21-28.Ménfői beállóból, 20-28. Eladja a labdát a Szeged.Pedro, 19-28.Srsen a kezek között, 19-27.Grbavac, 19-26.Sigurmannsson talpról, iszonyat nagy gól, 18-26.Bodó lőtte szét a hazai kapust, Davidovics, 18-25.Sakic, 17-25. Skube telibe a kapufát. Sierra véd nagyot.Sigurmannsson robog a kapu felé, 16-25.Sigurmannsson ziccerben, okosan, 15-24. Grbavac, szép gól, 16-24.Srsen pattint okosan a kapuba, 15-23.Rengeteg hiba. Mindkét oldalon.Pedro leér, hazai kapufa, jöhet a Szeged.Törteli, 15-22.Skube talpról, 13-22. Sakic üresen, 14-22.Törteli beállóból, 13-21.Labdát szerzett a Szeged, Bodó, 12-21.Rózsavölgyi véd, marad a Szegednél, Skube, 12-20.A Szeged kezd, Bodó-bomba, 11-19. Maros Baláz - egykor játszott Szegeden -, 12-19.Tárkányi, 11-18. Ez a félidő.Bánhidi a beállóból, 10-17. Sierra idnít, Spostaric passzol, Thiagus Petrus svédcsavarból!!!, 10-18.Labdát veszít a PICK, Grbavac, 10-15. Sigurmannsson a szélről, 10-16. Sierra! Ennyi!Tárkányi lepi meg Sierrát, 9-15.Labdát szerzett a Szeged, Zsitnyikov a kígyó, 8-15.Bodó emelkedik, 8-13. Baláz sokkal fölé. Srsen kap remek labdát, betör, 8-14.Tyiskov kap 2 percet.Törteli átlövésből, Sigurmannsson zunder, 8-12.Sierra véd, de marad a Vácnál a labda. Sierra, hihetetlen formában, Sostaric vágja be a szélről, 7-11.Bodó vágja be, 7-10. Zubai ziccerben ront.Sresennél lépést fújnak, Sakic, 7-9.Sresen talpról, Sierra véd.Baláz, 6-8.Zubai harcol ki hetest. Sigurmannsson, 5-8.Hazai hetes. Holpert, 5-7.Zsitnyikovot blokkolják.Sierra parádés, Sostaric ront, Kecskeméti nem, 3-7. Sakic beállóból, időt kér a Szeged.Sukbe mellé, majd Sierra ismét, Sigurmannsson önző, kapufa.Szabálytalan zárásért elveszik a Szegedtől, Sierra ziccert véd, Sigurmannsson mellé, Sierra ismét!Kecskeméti indul, 2-7.Jó védekezés, Török sokkal mellé.Jó szegedi blokk, Zubai szerzi meg a labdát. Bánhidi, 1-7.Időt is kér a Vác.Bánhidi szerzett labdát, Sostaric vágja be, 1-5. Sierra indít, Sostaric, 1-6.Sierra véd, Sakic vágja be, Sostaric kínaiból, 1-4.Sierra ismét. Thiagus Petrus lő, véd a hazai kapus.Labdát szerzett a PICK, Bánhidi fordul, 0-3.Sierra lábbal, Skube hetest harcol ki, Sigurmannsson könyörtelen, 0-2.Sierra véd, Sostaric vágja be, 0-1.Labdát szerzett a Szeged, majd eladja.Nincs félelmetes hangulat, félig a váci csarnok. Taps köszönti a szegedi csapatot.Skaliczki László, a hazai csapat mestere dicsérete a szegedi csapatot a Löwen ellen aratott győzelme után. Kiemelte, hogy a PICK mindenre jól reagált meccsközben, és a hét a hat elleni játékot remekül megoldotta, ami döntőnek is bizonyult szerinte. Tetszett neki az a tempó, amit Szeged diktált, és végig bírt. A PICK-kel 1996-ban bajnoki címet szerző trénere elmondta, hogy nekik a Szeged meccs után jönnek azok a meccsek, amelyeket szeretnének megnyerni, most a tisztes helytállásban bízik.17.26: Mindkét csapat már melegít.

Üdvözlünk mindenkit Vácról, a MOL-PICK a vasárnap németországi győzelem (37-35 a Löwen ellen) ma este 18 órakor a Vác otthonában játszik bajnokit. Továbbra is a négy sérült, Sego, Balogh, Gaber és Gorbok hiányzik. A Szeged 17 játékossal jött, ha minden rendben lesz a meccsen, akkor Stefan Sunajkót írják be a jegyzőkönyvbe, így Jonas Källman pihenőt kapna.