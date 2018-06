Közösséget épít a SZEAC: újabb szegedi csapat volt a Délmagyarország-Hági Szurkolói Klub vendége

Igazi meccshangulatot teremtett a SZEAC U12-es labdarúgócsapata szerda a Délmagyarország–Hági szurkolói klubban. A srácok olyan bőszen verté a DM-es tapsrudakat, amit még a Széchenyi téren is lehetett hallani. Rendesen hangoltak az Irán–Spanyolország meccsre. Igazán nemzetközi volt a szurkolótábor, a gyerekek asztala mellett özvetlenül iráni fiatalok jöttek el drukkolni hazájuk csapatának.A csapatot 2006-ban és 2007-ben született gyerekek alkotjá , 18-as kerettel dolgoznak az edző , Bubori Kornél és Igor Bilics, előbbi tréner hat éve foglalkozik a fiatalokkal. A keret a kiemelt Bozsik-programban szerepelt, és megyei U14-es bajnokságban, a 2007-ben született srácok pedig az Interliga üzdelmeiben vettek részt.Heti négy edzés szerepel a programban, ebben az évben a játékrendszerekkel való ismerkedés, annak elsajátítása szerepel a foglalkozásokon. Az edzések után sokat beszélgetnek a futballról, fontos, hogy értelmes gyerekeket épezzenek.Három éve Sándorfalván edz a SZEAC, a szülő összefognak, így jutnak el a pályára a fiatalok. A szegedi gyerekek mellett a keretben található kisteleki, csongrádi, csanyteleki és dorozsmai labdarúgó is.Komment– Az biztos, hogy nem lesz mindenkiből első osztályú labdarúgó, így számomra fontos, hogy a társadalom számára hasznos embereket neveljünk, akik özös célokért együtt tudnak mű ödni, a özösség érdekében a szabályokat be tudjá tartani. Elcsépelt, de nem érdekel az eredmény, nem is foglalkoztam azzal, hogy hanyadikok lettünk a megyei bajnokságban. Ebben a korosztályban az eredmény a szülő és az edző egóján ívül semmit nem épít, ez teljesen elhanyagolható. ülönböző játékszituációkban, labdával, labda nélkül, támadásban, védekezésben tudniuk kell a helyes megoldást, amit csak úgy fognak megtanulni, ha megtapasztaljá a helytelent is.