Labdarúgás: rangadó a reményért

Ahogy a hazaiak mestere, Méhes Tibor fogalmazott: ebben a bajnoki hajrában már nincsenek jobban vagy kevésbé esélyes csapatok, csak győzelmi kényszer van. Legalábbis a Makó oldalán, hiszen a szegedi ellenfél kényelmes helyzetben érkezik, biztosan szép helyezést ér el, de a dobogóra már nincs esélye. A Makó tehát motiváltabb lehet, de el kell kerülnie a görcsös győzni akarást is, ha valóban ki akarja hozni a maximumot ebből a helyzetből: jelenleg nem áll kieső helyen, és a 13. helyezettek különversenyében is vezet – e pozícióból a három csoport legkevesebb pontot gyűjtő együttese kiesik.



A szintén kiesés elől menekülő HFC kulcsfontosságú találkozóra készül. Az utolsó három bajnokijából kétszer közvetlen riválissal találkozik, elsőként ma 17.30-tól a Kozármislennyel. Idegenben játszanak a vásárhelyiek, de nem szabad, hogy ez akadály legyen, egy győzelem ugyanis óriási lépés lenne a bennmaradás felé.

A biztos kieső Mórahalomnak maradt még motivációja, hiszen a maradék három fordulóban kétszer is hazai közönség előtt játszik – az első ilyen meccs ma 17.30-tól a Dabas ellen lesz –, illetve egy Csongrád megyei derbi is vár rá.