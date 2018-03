Ma rajtol a fedett pályás atlétikai vb: rögtön a döntőben kezd Márton Anita

Az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes, Szegeden élő és edző versenyző idei legjobbja 18,87 méter, ennél jobbat a vb- indulók közül csak a jamaicai Danniel Thomas-Dodd ért el (19,05). Ugyanakkor a résztvevők között szerepel a 19,93 méteres csúccsal rendelkező kínai Gong Li-csiao is, ám neki nincs idei versenyeredménye. Márton számára az éremszerzés a cél a holnapi döntőben, ami akár arany is lehet, emellett idén szeretné elérni a 20 méteres álomhatárt.



– Egészen biztos, hogy Anita képes rá. Csak az a kérdés, hogy ki tudja-e hozni magából a megfelelő pillanatban azt a lökést. Sok minden megváltozott a nemzetközi atlétikában, most először azonnal döntőt rendeznek, nincs selejtező, ahol teljesíteni kell három kísérletből, rögtön a fináléval kezdik. Illetve rövidebb a felkészülési idő, mostantól harminc másodperc lesz rá, míg korábban egy perc volt arra, hogy valaki lökjön. Meglátjuk, hogy fekszik ez Anitának – mondta a Digi Sportnak Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára.



A vb-bronzérmes Baji Balázs 7,60 másodperces ez évi legjobbjával a 12. a 60 méter gátasok mezőnyében, viszont ott van a listán a világbajnok jamaicai Omar McLeod is, aki a hírek szerint nem áll rajthoz Birminghamben. Ötpróbában Krizsán Xénia 4583 ponttal a negyedik a 12. meghívott között, de itt is figyelembe kell venni, hogy a fedett pályán vb-második brit Katarina Johnson-Thompson idén még nem versenyzett. A női gátasok között Kerekes Gréta 8,07 másodperccel a 17., míg Kozák Luca 8,09-dal a 20. helyen áll.