Magyar György szerint többéves munkát romboltak le Mórahalmon, Vojnics-Zelics cáfol

A Mórahalom jelenleg NB III-as, ám szinte biztosan kieső labdarúgócsapatát három évig vezetőedzőként, majd Vojnics-Zelics Szásával másfél éven át közösen irányító Magyar György , akit télen küldtek el a klubtól, kritikát fogalmazott meg az nb3foci.hu honlapnak. Egykori együttese vezetéséről úgy fogalmazott: „az eredmények igazolták remek munkájukat és választásukat", majd hozzátette, „amit négy-öt év alatt felépítettem/tünk, azt fél év alatt lerombolták".– Nem a sértődöttség beszélt belőlem, de hat nappal az átigazolási időszak vége előtt küldtek el engem és két csapattársamat. Több őszinteséget érdemeltünk volna – ezt már lapunknak mondta Magyar.A csapat megyei bajnoki címe után harcolta ki az NB III-as tagságot Magyar irányításával 2016- ban. Eggyel feljebb lépve Vojnics- Zeliccsel közösen lettek edzők, mivel előbbi nem rendelkezett megfelelő edzői képesítéssel.– Mindenképpen szükségem volt egy segítőre a pályán kívül, mert labdarúgóként nem lehettem egyszerre edző és játékos. Úgy érzem, a vezetőség Vojnics- Zelics felé tolódott, ezt rosszul kommunikálták, ami nem tett jót az együttesnek – folytatta Magyar György, akit bár a Makó leigazolt a télen, pályára nem lépett tavasszal, mivel gerincsérve miatt áprilisig gyógytorna, úszás és kondizás szerepelt a programjában.Megkerestük a mórahalmiak jelenlegi trénerét, aki elmondta, mi vezetett odáig, hogy februárban végül megvált a klub Magyartól.– Nem gondoltam, hogy a focin kívüli dologról is nyilatkoznom kell valaha, de most eljött az idő, hogy megvédjem magam – kezdte a 2011 tele óta Mórahalmon játszó, edzősködő Vojnics-Zelics. – Engem csak ez a sportág érdekel, nem akarok olyan emberektől érkező nyilatkozatokat kommentálni, akik szakmai tudásban szerényebb szintet képviselnek nálam. Kiálltam segítőm mellett, pedig első idényünkben a paksi öltözőben, és tavaly novemberben a SZEOL elleni hazai meccset követően is pályaedzőhöz méltatlanul viselkedett a csapattal és velem szemben. A vezetőség tudomást szerzett erről a két esetről, nem akarta, hogy elharapóddzon az öltözői hangulat, így megváltak tőle.Elmondta, a klub elnöksége 2016 nyarán, a feljutást követően kínálta fel neki az edzői munkát, amit elvállalt, mert Magyar még játszani akart, míg ő látta, hogy sokat taníthatna. Úgy gondolja, két hibája volt segítőjének: az egyik, hogy a feljutást követően nem vonult vissza, és nem koncentrált kizárólag a kispadra, a másik, hogy nem tudta elfogadni, hogy csak pályaedző.– A megyei első osztályban mutatott játékkal már a tizedik fordulóban kiestünk volna az NB III-ból. Kielemeztem a csapat addigi taktikai tudását, majd azok lettek az edzéscélok, hogy arra készüljünk, amit a meccseken szeretnénk látni – árulta el Vojnics-Zelics. – Muszáj volt megtanítani a területvédekezést, hogy kontratámadásokat vezethessünk, és hogy mit kezdjenek a labdával ekkor.Magyar elmondása szerint Vojnics-Zelics ráerőltette akaratát a csapatra, nem ahhoz szabta a taktikát, és elhibázott igazolások nehezítették a szakmai munkát. Erre válaszolva Vojnics-Zelics elmondta, a legfontosabb filozófiája, hogy a Mórahalom azt játssza, amit tud.– Ha bátrabban kezdtünk volna focizni, nagyobb vereségekbe is beleszaladtunk volna. Ezt látva üzenem a makóiaknak is, ha bennmaradnak, őrizzék meg az idei taktikájukat, mert mi így éltük túl az első idényt. Többre lettünk volna képesek idén, de nekünk inkább csapatjátékosaink voltak, ám így is méltó ellenfelei voltunk sok együttesnek. Ha néhány meccsen mellénk áll a szerencse, most tíz-tizenkét ponttal többünk lenne – fogalmazott Vojnics-Zelics, aki nyilatkozatával lezártnak tekinti az esetet.