Megérdemelt győzelem: MOL-Pick Szeged-PPD Zagreb 26-21 - képgaléria

A B csoport állása



1. Vardar 12 9 0 3 354 – 319 18

2. Löwen 13 8 1 4 368 – 366 17

3. Kielce 12 8 0 4 355 – 334 16

4. Szeged 12 6 1 5 320 – 305 13

5. Breszt 12 4 4 4 326 – 324 12

6. Celje 13 3 3 7 378 – 401 9

7. Zagreb 12 3 1 8 288 – 309 7

8. Kristianstad 12 2 2 8 323 – 354 6

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, 13. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Oscar Raluy Lopez, Angel Sabroso Ramirez (spanyolok).Sierra - Sostaric, Balogh 7/1, Obranovic 3, Bánhidi 3, Gorbok 4, Källman 5.Nagy M. (kapus), Gaber, Petrus, Blazevic, Pedro 1, Buntic 1, Bodó 1, Zubai, Skube 1/1.Juan Carlos Pastor.Skok - Eres, Miklavcic 3, T. Valcic 1, Vori, V. Markoski 1, D. Markovic 3.Stevanovic (kapus), J. Valcic 4, Pavlovic 2, Kontrec 2, Mandalinic 2, Mrakovcic 2, Horvat, Susnja 1.Silvio Ivandija.6, ill. 4 perc.3/2, ill. 2/0.NYILATKOZATOKagyon fontos győzelmet arattunk ma este. Gratulálok a játékosaimnak a hozzáállásukért, mert nagy szívvel játszottak. A védelem és a kiváló kapusteljesítmény volt a kulcs, főleg a második félidőben. Ott dőlt el a meccs, amikor négy góllal el tudtunk lépni a Zagrebtől. Gratulálok a szurkolóknak is, mert hatvan percig nyomták előre a csapatunkat a győzelem felé. Ki kell pihennünk magunkat, valamint a szerdai meccsig a sérülteknek rendbe kell jönniük.legfontosabb, hogy ma nyerni tudtunk három BL-vereség után. Ez a két pont arra is jó, hogy akár a harmadik helyünket is elérjük a csoportunkban.z első félidőben jól játszottunk. Hét a hat ellen tudtunk problémákat okozni a Szeged ellen. A második játékrészben rosszabbul játszottunk, több technikai hibát vétettünk és a kapusaink sem teljesítettek jól. A Celje elleni utolsó meccs fontos lesz számunkra. Az utolsó két meccsen legyőztük őket.ratulálok a szegedi csapatnak a győzelemnek, valamint Sierrának a mai teljesítményhez. Rosszul játszottunk hét a hat ellen és hat az öt ellen is.VÉGEBánhidi ismét 26-20. Áll a csarnok, vastaps! Mrakovcic még beköszön 26-21.Mandalinic 25-20. Élete első BL-mérkőzésén lép pályára!Mrakovcic a kezek alatt, szép gól 24-19. Bánhidi befordul 25-19.Sierra nevét skandálja a csarnok, nem érdemtelenül. Obranovic lendületből, kapufa.Obranovic betör és gólt szerez, de hetest ítélnek a sporik. Skube jön lőni, aki először van a pályán. Bepattintja a lázzal küszködő irányító 24-18.Sierra könnyedén.Balogh ismét Pedrónak, most belövi 23-18.Balogh szép passza Pedrónak, a spanyol kihagyja. Mandalinic gyors gólja 22-18, időt kér Juan Carlos Pastor.Bodót blokkolják. Zlatko Horvatot állítják ki a sporik.nagy lövés Bodótól, kapufa. Susnaj üresen marad a falban 22-17.Mandalinic kapura bombázza labdát, de elsüvít mellette.Buntic erőtlenül, Skokról ki sem pattan. Gaber fordul be, Skok véd.Miklavcic szépen pattintja be az átlövést Sierra spárgája mellett 22-16.Skok ismét a Zagreb kapujában. Erős horvát lövés, Sierra kiüti!Obranovic nagy gólt ragaszt a honfitársai kapujába 22-15.Blazevic kap kétperces kiállítást. Ezúttal Buntic a labdaszerző.Petrus már a sokadik labdát szerzi védekezésben, Källman köszöni szépen gólt szerez 21-15.miénk a labda, gyorsan felvisszük, de Blazevicnél bemenést fújnak a játékvezetők...Sierra! Elképesztő, már a második hetest védi, most Horvat nem járt túl az eszén. Balogh bevágja 20-15.Bodó felugrik, beleér a blokk, de gól 19-15.Mandalinic 18-15.Sierra véd, mi jövünk. Buntic kíméletlen átlövésből 18-14.Buntic passzolna Källmannak, de lábat ér a labda. Kontrec kontrából 17-14. Balogh újabb rossz lövés.Bánhidi harcol ki hétméterest, Balogh belelövi Stevanovicba.jól védekezünk, Blazevic blokkol.Petrus ismét labdát lop, Källman szépen veszi észre Baloghot, aki ma még nem hibázott lövést 17-13. Időt kérnek a vendégek.Josip Valcic 15-13. Balogh érkezik Obranovic passzára, Skok csak beleér 16-13.Petrus labdát szerez Obranovic végigviszi, de Stevanovic véd. A kipattanót szerencsére Källman belövi 15-12.Gaber kap kétperces kiállítást.a vendége kezdik a második játékrészt, a kapujuk Skok helyére Stevanovic érkezik. Pavlovic sokkal fölé. Bodó jön támadásban a Szegedbe.FÉLIDŐSierra véd és a kipattanó is a mién! Petrus felviszi, nagy passz Källmannak, gól 14-12. Mrakovcic jobb kézzel szinte a jobbszélről, nem is lőheti be Sierrának. Négy másodperc van hátra, időt kér Pastor. Sierra Obranovicot futtatná, az elgondolás nem volt rossz, de nem sikerül. FÉLIDŐBalogh egyedül megoldja 13-12.passzív Zagreb-támadás, rossz bejátszás Kontrecnek.Miklavcic lövése a felső lécről bepattan 12-12.Baloghnál fújnak belemenést.Miklavcicot szorongatják a szegedi védők, nem is talál kaput.Josip Valcic belemegy, Källman a gyors lerohanást gólra váltja. Vezetünk! 12-11. Időt kér rögtön a Zagreb.Sierra újból, bravó! Bánhidi fordul be, Skok.szerencsére Gorbok átlövései eddig ülnek 11-11. Sierra átlövést véd!jól védekezik a Zagreb, Obranovic passzolna Baloghnak, de Markovic lefüleli. Végigviszi és bedoba 10-11.Gorbok átlövése valahogy beakad 10-10. Kidobja a Zagreb a labdát a pályáról. A vezetésért támadunk!rossz bejátszás, rohannak a horvátok, Kontrec 9-10.Obranovic kínaira Baloghnak, hibátlan 9-9. Sierra újabb bravúrja, ezúttal Josip Valcic ellen.Sierra!J. Valcic pókhálózza a jobbfelsőt 7-9. Gorbok Skok lábai között 8-9.elszórjuk a labdát, Markovic büntet 7-8. Gorbok nagy bomba, mellé.Markovic ugrana be, Sostaric meglöki. Két perc, hetes. Markovic lövi Sierra kivédi, a kipattanót is. Bravó!Obranovic eddig jól játszik 7-7.Källman a szélről 6-6. Petrus kilép a falból, majdnem labdát halászik, de nem, így a szélen üresen marad Markovic 6-7.Obranovic szép gól 5-5 Kontrec azonnal válaszol 5-6.Pavlovic és Josip Valcic addig passzolgatnak egymás között, míg előbbinek kinyílik a fal 4-5.Sostaric labdát szerez! Gorbok kapufás gólja 4-4.Josip Valcic fölé. Bánhidi 3-4.Pavlovic lendületből 2-4. Bánhidi ziccerét védi Skok, a kipattanót Källman mellé cunderezi.Balogh ugrik magasra, bevágja a rövid alsóba 2-3.Balog a bal felsőbe lövi a büntetőt 1-1. J. Valcic 1-2. Obranovic középkezdés után belemegy, Markoski lerohanásból 1-3.Eres fogja meg Bánhidit, sárga lap és hetes.szórják a sporik a sárgákat az első horvát támadásnál. Gaber és Blazevic megkapja. Miklavcic átlövésébe csak beleblokkolunk 0-1.Skok védi az első szegedi ziccert.a Szeged kezdte a mérkőzést, Obranovic kapufával nyitott.érkeznek a pályára a szegedi kedvencek!kezdődik a bemutatás, először a zágrábi játékosokat szólítja a pályára a műsorközlő.negyedórával a kezdés előtt már szépen gyűlnek az emberek, a B közép már elkezdte a hangolást.mintegy 25 horvát szurkoló is a helyszínen szurkolja majd végig a találkozót.üdvözöljük kedves olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csapatok már a pályán melegítenek, a mérkőzés 30 perc múlva kezdődik.Korábban:Továbbra is zajlik az élet a VELUX EHF férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Csütörtök este a szlovén Celje olyan magabiztosan győzte le 37–31-re a német Rhein-Neckar Löwent, mintha Luka Zvizejék vezetnék a csoportot. A MOL-Pick Szeged szempontjából kedvező eredmény született. Bármily hihetetlen, de még mindig él a remény, hogy Juan Carlos Pastor csapata a harmadik helyen végezzen, így az A csoport 6. helyezettjével játsszon a legjobb 16 közé jutásért.Ennyire azonban ne szaladjunk előre, mert a Pick nincs jó passzban. Zsinórban háromszor szenvedett vereséget úgy, hogy a hajrához érve mindhárom összecsapáson – Breszt, Vardar, Kielce – még vezetett. Pedig előtte éppen ebben rejlett a Szeged ereje, kiélezett meccseket tudott megnyerni, a maga javára fordítani a hajrában.Pastor mester is érzi, hogy ma 17.30-kor hihetetlen fontos meccset játszik a csapata. Csütörtökön és pénteken is zengett a csarnok, ha nem csinált jól valamit a csapat. A spanyol mester szeretné kirángatni a játékosokat a hullámvölgyből, abból a sok hibával tarkított játékból, amit a kétszeres magyar bajnok produkál.Denis Buntic vádlija nem tökéletes, a horvát klasszis a Vác elleni meccsen érzett szúró fájdalmat, ezért cserét kért. A többiek rendben vannak. Az új kapusedző, Nenad Damjanovics is munkába állt. A mai meccsen José Manuel Sierra és Nagy Martin alkotja a kapuspárost. A találkozót spanyol játékvezetők vezetik, a Sport 1 TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.Minden bizonnyal telt ház lesz, a Pick számára olyan fontos a győzelem, mint egy falat kenyér. Ha ez megvan, és jövő szerdán (20.45) Frankfurtban nyer a Löwen ellen, akkor harmadik lehet. Ennyit a matekról, egyelőre ma győzni kell.