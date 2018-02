Meghalt Palotai Károly az ETO olimpiai bajnok labdarúgója, játékvezető, Győr díszpolgára

Súlyos betegség után, életének 83. évében szombaton elhunyt Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó, minden idők egyik legkiválóbb játékvezetője - adta hírül honlapján a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Palotai Károly 1935. szeptember 11-én született Békéscsabán.A weboldal felidézi, hogy 1950-ben kezdett futballozni a Békéscsabai Építőkben, 1954 decemberében a Viharsarokból ment Győrbe. Először hátravont középcsatárként próbálgatták a tartalékban, majd fél év múlva bemutatkozott az első csapatban. 1956 őszén elhagyta az országot, Pálfy Antallal és hét évvel idősebb fivérével, az A válogatottban is szerepelt Palotai Jánossal a Freiburger FC-hez került. 1958-ban jött haza Németországból. Játékos-pályafutása legnagyobb sikerét az olimpiai válogatottal Tokióban érte el 1964-ben, ahol aranyérmes lett. Az együttes hét mérkőzéséből haton pályára lépett Japánban, és egy gólt szerzett. Egyedül a csehszlovákok elleni döntőről hiányzott sérülés miatt, s csak évekkel később kapta meg az aranyérmét. Klubjával 1963 őszén megnyerte az őszi (egyfordulós) bajnokságot, valamennyi bajnokin szóhoz jutott. 1967-ben bronzérmet szerzett a Győri Vasas ETO-val. A gárda 1964 és 1968 között sorozatban négy Magyar Népköztársasági Kupa-sorozat döntőjébe jutott, hármat megnyert, kettőben Palotai is játszott. Ugyanakkor egyszer sem lehetett nagyválogatott, 1960 és 1964 között tízszer szerepelt a B válogatottban, s egy gólt szerzett. 1963-tól 1964-ig harmincszor viselte az olimpiai válogatott szerelését, és háromszor talált a kapuba. 1967. május 3-án játszott utoljára bajnokit, az ETO 2-2-re végzett az MTK-val. Röviddel később kezdődött nagy ívű játékvezetői karrierje: 1974-ben, 1978-ban és 1982-ben a világbajnokságon, 1972-ben és 1976-ban az olimpián, 1980-ban az Európa-bajnokságon vezethetett. 1975 és 1981 között csak 1980-ban nem kapott bírói szerepet egyetlen kontinentális kupadöntőben sem. 1976-ban ő dirigálta például a Bayern München-St. Étienne, majd 1981-ben a Liverpool-Real Madrid BEK-finálét.A leghíresebb 90 perce fekete uniformisban az 1978-as világbajnokságon megrendezett argentin-brazil volt (0-0). Elvitathatatlan érdeme, hogy az összecsapást sikerült súlyosabb következmények nélkül levezényelnie. 1990-ben a Győr-Moson-Sopron megyei Labdarúgó-szövetség elnökévé választották, 1998-ig töltötte be ezt a szerepkört. 1985 és 2005 között a kontinentális szövetség, az UEFA játékvezetői ellenőreként járta az európai stadionokat, s felügyelt a mérkőzések tisztaságára. 2012-ben Győr város díszpolgára lett, 2014-ben jelölték a Prima Primissima díjra. Palotai Károlyt az MLSZ saját halottjának tekinti.

Palotai Károly

Palotai Károly 1935-ben született, olimpiai bajnok, magyar labdarúgó, nemzetközi labdarúgó-játékvezető, ellenőr és sportvezető. A hazai és a nemzetközi bíró elit legjobb labdarúgója. Polgári foglalkozása sportvezető.A világon az egyetlen, aki játékosként olimpiai bajnok lett és játékvezetőként is eljutott a legszűkebb elitbe. Labdarúgóként az 1963-as őszi idényben a bajnokcsapat kapitánya, valamint az 1964-es olimpián az aranyérmes csapat kapitánya volt. 1970-1983-ig 143 nemzetközi mérkőzésen fújta a sípot. A mai napig emlegetik a teljesítményét, amelyet az Argentína-Brazília mérkőzésen nyújtott 1978-ban, és ugyancsak három Európa-bajnokságon foglalkoztatta az UEFA.

„Nagy meglepetés számomra ez a díj, ami újra bizonyítja számomra, hogy a futballnál nincs szebb dolog a világon. Rengeteget kaptam a focitól, és különösen jó érzés, hogy ugyan én csak egy közkatona voltam a futballban, mégis ekkora megtiszteltetés érhet, hogy átvehetem ezt a díjat. Ezért nagyon hálás vagyok" – mondta meghatódva köszönőbeszédében Palotai Károly.

A Győri ETO-val Palotai az 1964/1965-ös sorozatban a keletnémet Chemie Leipzig, a bolgár Lokomotiv Szófia, a holland DWS Amsterdam kiverése után az elődöntőbe jutott, ahol a portugál Benfica búcsúztatta a győrieket. A magyar csapatok közül csak az Újpesti Dózsa tudta megismételni ezt az eredményt, 1973/1974-ben jutott a négy közé.Játékvezetőként több mint tizenöt BEK-mérkőzést vezetett, közötte kétszer döntőt irányíthatott. Ezeken 1976-ban Glasgow-ban a Bayern München 1–0-ra legyőzte a St. Étienne-t, majd 1981-ben Párizsban a Liverpool 1–0-ra verte a Real Madridot.Palotai Károly 2014-ben kapta meg Prima Primissima díjat magyar sport kategóriában.