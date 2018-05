Mesterhármasával szerzett pontot a Zsombó - Mocsári Gyula a forduló gólvadásza

Az Ásotthalom már 2–0-ra vezetett a Zsombó ellen, amikor Mocsári Gyula beindult a megyei I. osztályú mérkőzésen. A vendégek 22 éves támadója a 28., a 40. és a 69. percben is betalált, így klasszikus mesterhármast ért el, hiába fordítottak azonban a góljaival, a hazaiak végül egyenlítettek (3–3), így megosztoztak a pontokon a csapatok. Az ásotthalmi edző, Kószó László a meccs után azt nyilatkozta: „Mocsári Gyula ellenállhatatlan volt a találkozón".



– Valóban jól ment a játék – mondta lapunknak a labdarúgó. – Persze jobban örültem volna, ha nyerünk is a góljaimnak köszönhetően, de így sem lehetek elégedetlen. Az első találatnál egy indítás után vezethettem a labdát a kapusra, majd ellőttem mellette. A másodiknál a kapusunk rúgta ki a labdát, amelyet az ellenfél védői rosszul számítottak ki, meg- előztem őket, és a tizenhatos körívéről a hálóba lőttem. A harmadiknál megint egy indítást kaptam, amit átlöbböltem a kapus felett. Ezt a meccset „elkaptam", tényleg minden összejött – tette hozzá.



A Zsombó utolsó előtti, azaz tizennegyedik a tabellán, az utolsó forduló eredményeitől függetlenül már nem is léphet előrébb. Az, hogy jövőre hol folytatják, még nem dőlt el.



– Remélem, hogy maradhatunk a megyei élvonalban, meglátjuk, lesz-e erre lehetőségünk – tette hozzá a szezonban 23 bajnokin 13 gólnál tartó támadó.