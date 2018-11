Minden a jó kezdésen múlik: fejlődnie kell a Hungerit-Szentesnek az egri sikerhez

Vidumanszky szerint sokat kell javulniuk. Fotó: Vidovics Ferenc

Nem sikerült a szentesi női vízilabdacsapatnak meglepetést okoznia a BVSC ellen a magyarkupa-negyeddöntőben az elmúlt hétvégén, így két vereséget (15–8, 18–6) követően búcsúztak. A hazai visszavágó után Vidumanszky László vezetőedző a mutatott játékkal és a csapat mentalitásával sem volt elégedett.– Mindenben javulnunk kell, különben pont nélkül jövünk haza Egerből – kezdte a beszélgetést Vidumanszky László, a szentesi női pólócsapat trénere –, amit szeretnénk elkerülni. A BVSC elleni első meccsel még elégedett voltam többnyire, azzal a játékkal lenne esélyünk a Heves megyeiek ellen, viszont a vasárnapi teljesítményünk egészen biztosan kevés lenne a pontszerzéshez – jövendölte.A 2017–18-as idény végén az OB I 5–6. helyéért éppen az Egerrel meccselt a Szentes, amely kettős győzelmet aratott. Azóta jelentősen megerősödött a hevesi gárda. Két magyar válogatott játékost igazoltak a bajnoki ezüstérmes Dunaújvárostól Szilágyi Dorottya és a dél-afrikai származású Mchunu Hlengiwe személyében.– Nyári két szerzeményükkel sokat erősödtek. Együtt maradt a mag, összeszokott együttesük van. Látszik a munkája a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péternek, szeretném, ha mi is folyamatosan jobbak lennénk meccsről meccsre most már – jegyezte meg Vidumanszky.Bár az Eger a két gigászt, az UVSE-t és a Dunaújvárost nem tudta megszorongatni idén, de a Ferencvárost kétszer is, ami mutatja az erejüket. A bajnokságban 6–5-ös, a kupában 12–11-es vereséget szenvedtek. Fontos lesz tehát, hogy összeszedett Hungerit-Szentes ugorjon vízbe szombaton 18 órakor Egerben.– Pontért, pontokért utazunk Egerbe, így készülünk egész héten. A játék minden elemében javulnunk kell, nem szabad, hogy az első negyedben nagy hátrányba kerüljünk, mert az felőröl bennünket. Túlságosan sokat dolgozunk egy emberelőnyért vagy gólért, így különösen fájó, ha a befejezésbe hiba csúszik, és nem szerzünk gólt. Jól kell kezdenünk, mert ha nem, akkor mire ledolgozzuk a hátrányunkat, elfáradunk, és ismét hibákat követünk el – tette hozzá Vidumanszky László.