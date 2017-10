Mindkét kapus remekelt a Zsombó-Algyő meccsen

Ifjúsági A csoport

8. forduló: Szentes–Kiskundorozsma 2–0, gólszerzők: Köteles, Smiák. Zombó–Algyő 6–1, gsz.: Rácz (3), Meszlényi, Mocsári, Tóth O., ill. Molnár. FK 1899 Szeged–Fábiánsebestyén 2–3, gsz.: Kovács (11-esből), Marozsi, ill. Kasza (2), Juhász. Csongrád–HFC 2–3 gsz.: Horváth, Mácsai, ill. Masa, Balog, Bürgés. UTC–Deszk 1–2, gsz.: Pusztai, ill. Lünstedt, Nacsa. Kistelek–Tiszasziget 1–6, gsz.: Sisák, ill. Rádi (4), Deák, Berta. Üllés–Ásotthalom 5–1, gsz.: Czékus (2), Pekurár, Lapu, Vetró, ill. Pónusz. Szabadnapos: Mindszent.

A hétvégi program

9. forduló, szombat, 15 óra: Tiszasziget–Csongrád, HFC II.–FK 1899 Szeged, Algyő–Szentes, Ásotthalom–Foliaplast-Bordány, Deszk–SZVSE, Kiskundorozsma– Szőreg; vasárnap, 15 óra: Sándorfalva–Zsombó. Szabadnapos: UTC

Zsombó, 120 néző.Hagymási Attila – jól (Lichtenberger, Tóth I.).Rozs 8–2=6 – Megyeri 7, Bálint V. 8 (Rárósi –), Mocsári 8, Kószó 8, Zetkó 7, Törköly 0 (Busa 7), Gyuris 7, Takács J. 7 (Székely –), Németh T. 7 (Tari 7), Mihálffy 7.Daru Sándor.Siska 0 – Jernei 4, Szélpál 5, Pénzváltó 4, Daróczi 4, Bella 6, Gyurkovics 4, Sebők 5 (Farkas –), Lajkó 4, Táncos 3 (Lovas –), Kovács 4.Takács Zoltán.Mocsári (41.), ill. Bella (8.).Rozs (79.).– A fegyelmezett, szervezett játékunknak, valamint a remek kapusteljesítményeinknek köszönhetjük, hogy négy hete veretlenek vagyunk.– Négy meghatározó játékosom hiánya ellenére ezt a mérkőzést még akkor is több góllal kellett volna megnyernünk, ha csak a helyzeteink felét értékesítjük.Ám a szünet előtt jött a hazai egyenlítés, majd Rozs több bravúrja következett. A 79. percben a hazai kapus gólba tartó labdába ütött bele kézzel a 16-oson kívül, a bíró pedig kiállította. Az emberelőnyben játszó Algyő azonban nem tudta megszerezni a győztes gólt, mivel a cserekapus, Tari is bemutatott két hatalmas bravúrt.Szeged, Kertész utca, 60 néző.Kakuk Szabolcs – jól (Bánáthy, Szalai Sz.).Nagy G. 0 – Zsibrita 5, Laczkó Zs. 6, Csonka 5, Koncz 7, Balogh D. 5, Gulyás 8, Sós 5 (Békési –), Szilágyi 5, Szanto 5, Valach 5 (Péczely –).Pálfy Zoltán.Bata 7 – Kasza 5, Varnyú 5, Győri 5, Huszti 5, Adamov Sz. 5, Gallai 5, Gyenes 4, Szentmártoni 6, Bódi 4(Bürgés –), Tóth J. 4.Lehota István.Koncz (13., 11-esből),Gulyás (43., 88.), Szántó (63.), ill. Gallai (37.).– Öregurasan, ritmustalanul és pontatlanul játszottunk. A győzelmünk nem volt kérdés, de ez most nagyon gyenge produkció volt.– Megérdemelt hazai siker született a mérkőzésen. A tanulást folytatjuk, sok még a teendőnk.Szentes, 100 néző.Kiss Richárd – jól (Barta, Török).Kotvics-Varga 4 – Légrádi 4 (Németh A. 4), Paczali 4 (Páger 4), Vincze 4, Kovács N. 4, Lekrinszki 4 (Tóth L. –), Bertók 4, Polyák 4, Orovecz 4 (Prozlik I. –), Debreczeni 4 (Pölös –), Szeles 4.Némethy László.Ábrahám 7,5 – Kiss A. 8, Molnár K. 7,5, Marjanucz 7,5, Cseh R. 7,5, Szecskó 7,5, Ottlik M. 7,5 (Géczi –), Szőke 8, Takács A. 7,5, Illés 7,5 (Mészáros A. –), Szabó T. 8 (Csamangó T. –).Szabó Zsolt.Szabó T. (18.), Kiss A. (38.), Szőke (51.).Némethy László: – Ennek a lélektelen, gyenge játéknak nem is lehetett más a vége, mint vereség.– Magabiztos, fegyelmezett, időnként jó játékkal megérdemelt győzelmet arattunk.Szeged, SZVSE-pálya, 150 néző.Soós István – jól (Kovács A., Gera).Csanádi D. 5,5 – Bilics 5,5 (Németh Z. –), Balázs 5,5 (Baka –), Tanács R. 5,5, Nagypál 6, Csamangó 8, Hatvani J. 6,5, Csanádi I. 6, Péter 6,5 (Kelemen –), Nagy Z. 6, Rózsa D. 7,5. Edzők: Bodó Attila, Kelemen Balázs.Szabó G. 7 – Rádi 7, Papp Á. 7 (Fődi –), Rutai 6 (Zámbori –), Réczi 6,5, Drágity 7, Deák 6 (Mucsi 6,5), Papp P. 6, Kasza 6, Farkas F. 8, Szarvas 6 (Bernát 7).Bernát Péter.Rózsa D. (20.), ill. Drágity (48.), Bernát (81.).– A döntetlennek sem örültem volna a mérkőzés végén, a vereség pedig nagyon fáj.– Igazi rangadó volt két ellentétes félidővel, amelyen a helyzeteivel jobban gazdálkodó csapat győzött.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Dobai János – jól (Orosz, Mucsi).Kurucsai 4 – Zsilák T. 4 (Futaki –), Prontvai 4, Zsilák M. 4, Mannheim 4, Varga R. 5 (Katona –), Hegyesi 4 (Szélpál 4), Imre 4, Kovács B. 5 (Lengyel 4), Heredea 4 (Répási 4), Dóra J. 4.Kiss Balázs.Lippai 8 – Nagy E. 8, Kozma 8, Lőrinc 8, Virág 8, Tóth A. 8 (Varga V. –), Hatvani I. 9, Garamvölgyi 0 (Szécsi 8, Kálmán –), Visnyei 9, Újházi 8, Márki 8.Tóth János.Hatvani I. (48.), Visnyei (69.).– Csak a szokásos: amíg mi kihagytuk a helyzeteket, addig az ellenfél a semmiből talált be. Becsülettel készülünk, de amíg csak edzésen megy a gólszerzés, addig nem tudunk nyerni.– Nagyon örülünk a győzelemnek, amely reméljük, nem az utolsó volt.Szőreg, 60 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Szeles, Böszörményi).Szőreg: Bali 5 – Ali 7, Harmat 7, Pióker Ti. 6,5, Hevesi 6,5, Pióker Ta. 6 (Papp B. –), Horváth-Harmat 6, Bányai 6,5, Vörös 7, Sarnyai 7 (Csikós 7), Bartos 6 (Néma 6,5).Tóth Tamás.Czirják 6 – Vastag 6,5, Vojnics Tunics 6 (Andróczki T. –), Németh P 6., Szabadi 6, Hauk 6, Major 6,5 (Domján –), Mészáros Z., Király B. 6,5, Grósz 6, Varga K. 6,5.Kószó László.: Király B. (6.), Major (10.).– A huszadik percben érkeztünk meg a mérkőzésre. Sajnálom a kezdést, a második félidőben meg tudtuk szorongatni a bajnokaspiráns Ásotthalmot, és ez a helyzetünkben nagy szó. Építkezünk tovább.– Nem kaptunk gólt, és végig uraltuk a játékot. Egy szervezett csapatot sikerült legyőznünk.Csongrád, 350 néző.Szeles Ádám – kiválóan (Tihanyi, Böszörményi).Oroszi 6 – Bodor 5, Budai 6, Bakos 5 (Nagy Á. 6), Mészáros 6, Borda 6, Bartucz 6 (Kovács 6), Huszka 6,5, Molnár 6, Juhász 6 (Maszlag 5,5), Rácz 6 (Nagy A. 6).Borbás Zsolt.Kandó 8 – Jankelic 8 (Pálinkó –), Gyüre 8 (Lévai 8–2=6), Dér 8, Laczkó 8, Vaits 8 (Kovács –), Mohácsi 8 (Plichta –), Bódai 8, Siber 8, Rau 8, Darida 8.Vinnai István, Bacsa Zsolt.Bartucz (55.), Huszka (71., 11-esből), Kovács (85.), ill. Bódai (38.), Vaits (43.), Laczkó D. (65.).Lévai.– Az első félidőben nem tudom, hol voltunk. A másodikban már harcosabban játszottunk, a frissítésnek köszönhetően a sírból hoztuk vissza a meccset.– Jó iramú mérkőzésen, ha van egy kis szerencsénk, és a helyzeteket1. Csongrád 8 5 3 0 23 – 5 182. Tiszasziget* 7 6 0 1 18 – 6 173. Ásotthalom 7 5 1 1 16 – 12 164. F.-Bordány 7 5 0 2 19 – 10 155. SZVSE 8 4 2 2 19 – 11 146. Algyő 8 4 2 2 13 – 8 147. UTC 8 4 1 3 12 – 11 138. HFC II. 7 2 2 3 18 – 16 89. Szentesi Kinizsi 8 2 1 5 10 – 19 710. Szőreg 7 2 0 5 10 – 13 611. Deszk 7 2 0 5 14 – 26 612. FK Szeged 8 1 3 4 8 – 15 613. Kiskundorozsma 7 1 3 3 8 – 16 614. Zsombó 8 1 3 4 10 – 23 615. Sándorfalva 7 1 1 5 8 – 15 41. Zsombó 8 8 0 0 32 – 6 242. Szentesi Kinizsi 8 7 0 1 37 – 8 213. HFC 7 5 2 0 39 – 5 174. Fábiánsebestyén 7 5 1 1 24 – 11 165. Tiszasziget 7 5 0 2 35 – 14 156. Algyő 8 4 1 3 30 – 22 137. FK 1899 Szeged 8 3 2 3 25 – 18 118. Kiskundorozsma 7 3 1 3 33 – 11 109. Mindszent 7 2 1 4 16 – 27 710. Csongrád 8 2 0 6 13 – 19 611. Üllés 7 2 0 5 20 – 33 612. Deszk 7 2 0 5 18 – 57 613. Kistelek 8 1 2 5 13 – 35 514. UTC 8 1 2 5 7 – 29 515. Ásotthalom 7 0 0 7 9 – 56 0