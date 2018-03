Nápolyba utazott Soma: az SZVPS tehetsége élete első válogatottmeccsét játssza

Lakatos Somáék holnaptól egy nápolyi nemzetközi tornán szerepelnek. Fotó: Süli Róbert

– A magyar válogatott 2003- ban született bő keretének minden edzésén részt vettem – kezdte a beszélgetést Lakatos Soma, a Szegedi Vízipóló Suli játékosa. – A közelmúltban hirdették ki a tizenötös keretet, amelybe bekerültem. Ez azt jelenti, hogy csütörtök délelőtt életem első válogatottmeccsét játszhatom. Mindig kitűzök magam elé célokat, ez volt az egyik, amit sikerült elérnem.A másik a tanulásra vonatkozik, bízom benne, hogy ez is összejön, nyolcadikos vagyok, bízom a sikeres felvételiben.A 2003-as magyar együttes kedden kelt útra Olaszországba, Nápolyba, ahol csütörtöktől nemzetközi tornán szerepel.A mieink az Easter-kupán Montenegró, Szerbia, Horvátország és Olaszország ellen csatáznak.– Van bennem drukk, de ez az első meccsen biztos, hogy elmúlik majd. Balkezes vagyok, tisztában vagyok vele, hogy sokat kell még fejlődnöm, főként védekezésben kell javulnom. Úszóként kezdtem, majd hat éve Lehmann Istvánnál kezdtem el vízilabdázni. Szerencsére a tanulásra sincs panasz, kitűnő vagyok a Tisza-parti Általános Iskolában. Számomra a tanulás is nagyon fontos.A csapattársak büszkék Soma válogatott szereplésére. Sok biztató szót kapott az elutazás előtt.– Remek közösséget alkotunk, nagy erőt adnak a társak a bemutatkozáshoz. A sulim is büszke rám, ezt is jó érzés megtapasztalni. Ki a kedvenc játékosom? Nagyon szeretem Vámos Márton és Varga Dénes játékát, ők ketten a példaképeim, szeretnék én is olyan jó játékossá válni, mint ők.