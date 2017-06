Négy megyei kajakos utazhat az Eb-re

A magyar Eb-csapat, férfiak, K1, 200 m: Horváth Bence (Győr), 500 m: Kopasz Bálint (Algyő SK), 1000 m: Kopasz, 5000 m: Solti László (Vasas), K2, 200 m: Balaska Márk, Birkás Balázs (Honvéd, DÉMÁSZ Szeged), 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor (DÉMÁSZ Szeged, UTE), 1000 m: Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert (Honvéd), K4, 500 m: Nádas, Tótka, Mozgi Milán, Molnár Péter (DÉMÁSZ Szeged, UTE, Győr, Honvéd), 1000 m: Kammerer Zoltán, Noé Bálint, Ceiner Benjámin, Bárdfalvi Márk/Pauman Dániel (Győr, Honvéd, Vasas/UTE), C1, 200 m: Hajdu Jonatán (Dunaferr), 500 m: Fekete Ádám (UTE), 1000 m: Vasbányai Henrik (KSI), 5000 m: Varga Dávid (Győr), C2, 200 m: Hajdu, Fekete, 500 m: Korisánszky Dávid, Mike Róbert (KSI), 1000 m: Korisánszky, Mike, C4, 1000 m: Vasbányai, Varga, Sarudi Pál, Fekete (KSI, Győr, Közgép, UTE), nők, K1, 200 m: Lucz Dóra (UTE), 500 m: Takács Tamara (Vasas), 1000 m: Bodonyi Dóra (Közgép), 5000 m: Bodonyi, K2, 200 m: Hagymási Réka, Szabó Ágnes (Honvéd, KSI), 500 m: Farkasdi Ramóna, Medveczky Erika (Honvéd, DÉMÁSZ Szeged), 1000 m: Farkasdi, Bodonyi, K4, 500 m: Lucz, Takács, Medveczky, Vad Ninetta (UTE, Vasas, DÉMÁSZ Szeged, Vasas), C1, 200 m: Devecseriné Takács Kincső (Győr), C2, 500 m: Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső (Győr).

A DÉMÁSZ Szegedet Medveczky Erika, Nádas Bence és Birkás Balázs képviseli – az már korábban biztos volt, hogy a paraversenyzők közül Suba Róbert és Varga Katalin vesz részt a viadalon –, míg az Algyő SK-ból az olimpikon Kopasz Bálint indulhat. Birkás K2 200 méteren indul Balaska Márkkal, Nádas benne van az 500 méteres kajaknégyesben, ugyanezen a távon pedig Tótka Sándorral párosban is rajthoz állhat. Medveczky két olimpiai számban is versenyezhet: K2 500 méteren Farkasdi Ramónával száll vízre, valamint tagja a négyesnek is. Kopasz K1 500 és 1000 méteren bizonyíthat.Az összeállítással kapcsolatban már csak egy kérdőjel maradt: ma dől el, hogy férfi K4 1000 méteren Kammerer Zoltán, Noé Bálint és Ceiner Benjámin mögött Bárdfalvi Márk vagy Pauman Dániel foglalhat helyet a negyedik beülőben. A csapatba nagyrészt az első, szegedi válogatót megnyerő versenyzők kerültek be.