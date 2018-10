Nem esik kétségbe a Szedeák, de jobb játékot vár Mandics a folytatásban

– Nem úgy állunk, ahogy azt gondoltuk volna – kezdte Andjelko Mandics, a Naturtex- SZTE-Szedeák vezetőedzője.



– Nyertünk Kaposváron, de nagyon hiányzik a Paks elleni győzelem. Az, hogy hazai pályán kikaptunk a Szolnoktól, reális eredmény, a ZTE ellen pedig 30 percet jól játszottunk, de nem sikerült nyernünk. Nem kell kétségbeesni, de jobb játékot várok a srácoktól. A védekezésünk jó szinten van, támadásban kell javulnunk – összegezte az első négy találkozót a szegediek trénere.



A Paks elleni hazai, valamint a zalaegerszegi meccsen is sok eladott labdával játszott a Naturtex, ezt pedig megbüntette az ellenfél.



– Jobban kell koncentrálnunk! Tenisznyelven szólva csökkentenünk kell a ki nem kényszerített hibák számát, mert többségében sajnos nem arról van szó, hogy jól védekezik az ellenfél. Ezzel a problémával egyébként a felkészülési időszak alatt is küszködtünk. Biztató, ahogyan a Szolnok vagy a ZTE ellen játszunk, utóbbi ellen hiába voltunk jobbak az első félidőben, mégis négypontos hátrányban voltunk a nagyszünetben. Reálisan 5-6 ponttal kellett volna vezetnünk, így viszont nehéz helyzetbe sodortuk magunkat – tette hozzá Mandics.



A Szedeákra szombaton a Debrecen vár az újszegedi sportcsarnokban. Nem csupán a csapat, hanem a szurkolók számára is fontos lehet ez a meccs, hiszen ezt követően legközelebb csak december 15-én láthatják Juhos Leventééket hazai pályán, mivel a szombati találkozót négy idegenbeli mérkőzés követi.



– Lehet, hogy nem jó kifejezés, de mondhatjuk: élet-halál meccs vár ránk, annak ellenére, hogy csak az ötödik fordulóban járunk. A továbbiak szempontjából nagyon fontos lesz a Debrecen elleni mérkőzés, kétszer már hibáztunk hazai pályán, harmadjára nem szeretnénk – fogalmazott Andjelko Mandics.