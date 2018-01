Nem mondtak le a dobogóról a SZVSE-nél

Vereséggel kezdte és zakóval is fejezte be az őszi szezont a Szegedi VSE a Csongrád megyei I. osztályban: a vasutasok kerete alapos frissítésen esett át a nyáron, a megerősített együttes a dobogós helyeket vette célba, azonban ettől elmaradt az őszi szezon végére. A SZVSE-nél egy edzőváltás is tarkította az őszt, ugyanis Bodó Attilától októberben elköszöntek, akit a legutóbb Hódmezővásárhelyen dolgozó Major László váltott. Hiába a bajnokság második legjobb támadósora, a hét mérkőzésen való pontvesztés azt eredményezte, hogy a harmadik Algyőtől négy, az élen álló Csongrád-Ásotthalom kettőstől pedig hat pontra szakadt le a SZVSE, amely főleg hazai botlásai miatt bosszankodhat, hiszen a Tiszasziget ellen elvesztett meccs mellett a Sándorfalvával sem bírt a SZVSE-stadionban, ezek a fontos pontok pedig most hiányoznak igazán.



- A fokozatosság elvét valljuk, hiszen egy csapásra nem lehet mindent megoldani, legfőképpen a munkában hiszek. Elsődlegesen a klub helyzetét, valamint az infrastruktúrát szerettük volna stabilizálni, ezt követően most éreztük azt, hogy előre kellene lépnünk. Nem mindig jöttek össze a dolgaink, Csongrádon a 94. percben kapott góllal veszítettünk, a Sándorfalva ellen több góllal kellett volna nyernünk, amikor viszont jó arcunkat mutattuk, akkor jól ment a játék. - összegezte az őszi idényt Sahin-Tóth Dezső, a SZVSE szakmai vezetője. Hozzátette, legfőképp a megfelelő edzéslátogatottság hiánya, valamint a rendszeres, következetes munka hiányzott az ősszel. - Úgy érzem, csapatként nem kovácsolódtunk össze, pedig ez átsegített volna bennünket a holtpontokon. Ugyanakkor nincs világvége hangulat a csapatnál, reméljük, sikeres lesz a tavaszunk, miközben sikerül majd az öltöző felújítását is kiviteleznünk. - nyilatkozta Sahin-Tóth Dezső.



Az edzőváltással kapcsolatban kifejtette, Major Lászlóval hosszútávon gondolkozva, közösen szeretnének minőségi dolgokat létrehozni. Az ősszel érkezett szakember január 17-én vezényli az első foglalkozást a keret tagjai számára, a felkészülést pedig segíti a nemrégen elkészült új műfüves pálya is. A SZVSE számára kulcsmeccsel indul majd a tavasz, hiszen az első fordulóban az őszi bajnok Csongrádot fogadják Péter Sándorék, egy győzelemmel pedig teljesen nyílttá tehetnék saját sorsukat és egyben a bajnokságot is. - Egy-két poszton szeretnénk erősíteni és stabilizálni a csapatot, de a tavaszról csak akkor tudunk érdemben beszélni, ha túl vagyunk a felkészülésen. Szeretnénk egy olyan edzésmunkát elvégezni, heti 4-5 edzéssel, ami után esélyünk lehet a dobogós helyezésre. Ebbe persze beleszólhatnak a sérülések, de nem lennénk sportolók, ha feladnánk, küzdeni fogunk. A dobogó a célunk, de nem mindenáron szeretnénk ezt megszerezni. - válaszolta az idény célkitűzésére vonatkozó kérdésünkre Sahin-Tóth Dezső.



A keret kevesebbet játszó labdarúgói iránt mutatkozik érdeklődés más kluboktól, ám egyelőre konkrét ügymenet nem zajlott le a SZVSE kapcsán. A vasutasok két-három átigazoláson dolgoznak, de egyelőre az érkezők terén sem zajlott le hivatalos történés, egyúttal a SZVSE-nél remélik, hogy az ősszel sérülésekkel küzdő labdarúgók, mint például Nagy Balázs, a tavasszal már segíteni tudnak a csapaton. A felkészülést illetően a SZVSE január utolsó napján Makóra látogat, e mellett a Téli Bajnokságban vesz részt az együttes, ahol a St. Mihállyal, a Kiszomborral és a Deszkkel találkozik majd a makói fordulókban.