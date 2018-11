Nyerhetett volna a Makói FC

Kozármisleny–Makó 0–0

Kozármisleny, 200 néző. Vezette: Leél-Őssy Ádám – jól (Nyerges, Sinkovicz).

Kozármisleny: Molnár P. – Rácz (Lantos, 88.), Tóth Má., Wittrédi, Márkvárt, Beke, Kiss (Horvát, 8.), Kocsis, Racskó, Tóth Ma. (Nicsenko, 62.), Turi. Vezetőedző: Németh Zsolt.

Makó: Weszelovszky 5 – Grecsó 5, Lászik 5, Magyar 6, Tamaskó 6 – Podonyi 6 (Hatvani, 82. –), Varga 5 (Bány, 93. –), Zsoldos 5 – Busa 5, Babolek 6, Széll 5 (Szilágyi, 77. –) Játékos-edző: Magyar György.

Sárga lap: Tóth Ma. (28.), Beke (87.) ill. Magyar (19., Zsoldos (68.)



Egészen más arcát tudta hozni a Makó az előzetesen esélyesebbnek tartott Kozármisleny vendégeként, mint amelyet legutóbb, a Hódmezővásárhelyi FC elleni megyei derbin mutatott. A kiegyenlített találkozón a baranyaiaknak csupán egy visszagurítás utáni lövésnél akadt helyzetük, ami a felső lécen csattant, ezen túl Weszelovszky Gábornak nem akadt komoly dolga.



A második félidőre a hazaiak többet kockáztattak, viszont ezt jól használta ki a Makó, amely rendre veszélyes kontrákat tudott vezetni. A lécet eltalálta Magyar György együttese is, Busa Bence a jobbösszekötő helyéről leadott lövése is közel járt a gólhoz, majd a makóiak támadója a meccs utolsó perceiben öt méterről egy lapos beadást a kapu fölé lőtt.



Szilágyi Norbert távoli emelésénél Molnár Péter kapusnak kellett nagyot nyújtózkodnia, de éppen ki bírta szedni a csapódó labdát, azaz hiába volt több komolyabb helyzetük a hagymavárosiaknak, nem tudtak győzni.



Magyar György: – Amiért jöttünk, teljesítettük, sőt, a végén a három pontot is megszerezhettük volna. Sokat léptünk előre a múlt héthez képest.