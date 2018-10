OB I-es skalpot gyűjtött a Szeged

Nagy M. 3, Pellei F. 2, Hegedűs 1, Somogyi 1, Pellei K. 1, Tóth Gy. 1, Kuzmenko 1.Kiss K. 2, Nagy M. 1, Pellei F. 1, Kókai 1.Somogyi 3, Werner 2, Vörös 2, Tóth Gy. 2, Kuzmenko 2, Hegedűs 1, Kókai 1.Hegedűs 3, Werner 2, Somogyi 2, Nagy M. 1, Pellei F. 1, Kiss K. 1, Tóth Gy. 1, Kuzmenko 1.1. Eger 12, 2. Debrecen 7, 3. Metalcom-Szentes 6, 4. AVUS 4, 5. KSI 0 ponttal.Eger, Debrecen.Boros 4, Szedmák 3, Somlai 2.Boros 3, Farkas 2, Blank 1, Palotás 1.Boros 2, Farkas 1, Szedmák 1, Somlai 1.1. Ferencváros 9, 2. Miskolc 6, 3. Szegedi FVCS 3, 4. Tatabánya 0 ponttal.Ferencváros, Miskolc.Árkosy 1, Ladócki 1, ill. Kövér-Kis 3, Perez 3, Mihály 2, Dias 2, Kádár 1, Czirbus 1, Kudella 1, Mandics 1.Kövér-Kis 3, Mihály 2, Dávid 2, Perez 2, Kádár 1, Szabó K. 1, Kudella 1, Dömsödi 1.Lengyel Dom. 6, Lengyel A. 4, Botka 2, Ádám 1, Rácz 1, Damjanovics 1, Tóth P. 1.1. Hungerit-Szentesi VK 6, 2. Szeged SZTE 3, 3. Honvéd 0 ponttal.Hungerit-Szentesi VK, Szeged SZTE.Megérte Szegeden rendezni a férfi vízilabda magyar kupa D csoportjának küzdelmeit: egyrészt, mert telt ház volt a házigazda találkozóin – a szurkolók ki voltak éhezve az élvonalbeli színvonalra –, másrészt, mert akadt egy olyan találkozó, amelyen komoly meglepetést szereztek a Tisza-partiak.Második, végig izgalmas és fordulatos találkozóján a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat legyőzte az OB I-es Tatabányát. Ez az előző szezonban egy csapat ellen sem sikerült az első osztályban, most OB I/B-s együttesként igen.A másodosztályban elért sima sikerek mellett tehát élesben is bizonyították a srácok: komolyan vehető a céljuk, miszerint azonnal vissza szeretnének jutni a legjobbak közé. Lelkesedésük kitartott a bajnoki címvédő Ferencváros elleni presztízsmeccsig is, ahol az első negyedben még remekül tartották magukat, de a zöld-fehérek egy 8–0-s rohammal bizonyították klasszisukat.A férfiaknál a Szentesnek is volt szoros derbije, de a Debrecennel szemben nem tudott pontot szerezni, amit a későbbi eredmények fényében még inkább bántak a Kurca-partiak, hiszen ha az utolsó másodpercekben nem rontanak ziccert, továbbjutottak volna. A kieső Szentesnek később már a másodosztályú KSI is gondot okozott, és két másodperccel a vége előtt tudta bebiztosítani a kötelező győzelmet.A nőknél a Honvédnál rendezett csoport első találkozója Csongrád megyei derbi volt, amelyet a Hungerit-Szentesi VK a vártnál is simábban, 14–2-re nyert, így tovább is jutott a legjobb nyolc közé. A Szeged SZTE a komoly vereség után összeszedte magát, és a szezon első nyerhető meccsét gond nélkül be is húzta a házigazda ellen, így szintén továbbjutott.– Elérte a célját a hétvége, hiszen bizonyítottuk, hogy OB I-es szintet képviselünk. Le a kalappal a srácok előtt, a Tatabánya ellen fegyelmezetten játszva, remekül védekezve, kiváló kapusteljesítménnyel tudtak nyerni. A Ferencváros ellen is látszott a fiúkon, hogy nem adják olcsón a bőrüket.– Első találkozónk rögtön kulcsfontosságú volt, sajnos az utolsó percekben kaptunk egy elkerülhető gólt, a legvégén pedig kihagytunk egy ziccert, ami a továbbjutásunkba került. A KSI ellen a legrosszabb, a Szombathely ellen pedig a legszebb arcát mutatta a csapat.– A továbbjutásunkat rögtön biztossá akartuk tenni, ami remek védekezésünknek köszönhetően sikerült. A Honvéd elleni meccsen nem voltunk olyan koncentráltak, mint szerettem volna, de a kérésemre új erőre kaptak a lányok, még úgy is, hogy csak fél órát tudtak pihenni a két meccs között.– Amikor a Szentes 0–6-ra vezetett, lehívtam a kezdőhatost, amely túlzottan tisztelte ellenfelét, a végéig a legfiatalabbak játszottak. A Honvéd ellen más arcunkat mutattuk, okos és higgadt játékkal, remek védekezéssel, az ellenfelet fizikálisan felőrölve nyertünk.