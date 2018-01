Otthon érzi magát az év szegedi parasportolója, Suba Róbert

Suba Róbert lapunk elismerésével. Fotó: Karnok Csaba

Négy éremmel zárta a 2017-es nemzetközi versenyszezont az NKM Szeged VE parasportolója, a 37 éves Suba Róbert. Előbb az Európa-bajnokságon szerzett egy-egy arany- és bronzérmet kenuban, VL1-ben, illetve kajakban, KL-1-ben, majd a racicei világbajnokságon parakenuban, a VL1-es kategóriában és a parakajakosok KL1-es kategóriájában végzett a második helyen.– Szép emlékeim vannak az előző évről, amely mögött nagyon kemény munka van. Szegedi színekben versenyeztem a világversenyen, ez számomra külön öröm, hiszen a klubban és a városban igazán otthon érzem magam. Idén szeretnék kijutni a világversenyekre, és dobogón zárni azokon – mondta Suba, akit Csamangó Attila és Győrfi Tamás készít fel.

Feladat lesz bőven, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan épül fel az idei szezon is, azaz májusban világkupa lesz Szegeden, utána június 1–3. között szintén a Maty-éren az első, július 13–15-én Szolnokon pedig a második válogató következik.– Elég korán, már tavaly szeptemberben elkezdtük a munkát, és most is a téli felkészülési időszak közepén járunk. Az edzések egy részét, a kondizást, az úszást Kiskőrösön oldom meg, illetve heti egyszer Szegeden ergométerezek. A műszerek alapján jónak tűnnek az eredményeim, így minden a tervek szerint halad. Decemberben volt egy közös edzőtábor Dunavarsányban, illetve lesz még ugyanitt február végén is. Külföldi meleg vizes táborról egyelőre nem volt szó – adott rövid helyzetjelentést az állapotáról díjazottunk.