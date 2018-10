Parádé! A MOL-PICK Szeged a német bajnokot is legyőzte a BL-ben!

Kaspárek (labdával) gólókkal mutatkozott be a BL-ben. Fotó: Török János

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 5. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Nikolov, Nacsevszki (macedónok).Sego 1 - Sostaric 6, Maqueda 4, Canellas 1, Bánhidi 4, Zsitnyikov 1, Källman 2.Blazevic 1, Bodó 1, Bombac 4, Sigurmannsson 3/2, Gaber, Balogh 2, Kaspárek.Juan Carlos Pastor.Buric - Svan 1, Glandorf 5, Karlsson, Hald 1, Gottfridsson 2, Wanne 3/1.Bergerud (kapus), Jeppsson 1, Golla 1, Jöndal 2, Röd 5, Johannessen 3, Zachariassen 4.Maik Machulla.3/2, ill. 2/14, ill 4 perc.VÉGEnegyvenhat másodperc van még a meccsből, amikor időt kérnek a szegediek. Okosan sáfárkodik az idővel a PICK, Bánhidi talál be végül ziccerből, 30-27. Jön még egy német gól, de már mindegy, nyer a Szeged 30-28-ra!betalálnak a németek, 29-26. Bánhidi elesik, nem fújnak semmit. Glandorf, 29-27.Jeppsson ellépi, Bombac belép támadásban. Glandorf zárkóztatja a vendégeket, 28-25. Zsitnyikov káprázatos passza után Bánhidi talál be, 29-25.Bombac a keresztlécre.Bombac oldja meg egyedül, 28-24. Kínai figurára játszana a Flensburg, de nem jó a labda Glandorfnak.Bombac megy bele Glandorfba, pedig üres volt a szél, passzolhatott volna Källmannak. Zachariassen tarthatatlan most, 27-24. Időt kér a Szeged, ma másodszor. Maqueda Bergerud ölébe. Kallman labdát szerez!Bánhidi nem tudja összeszedni a labdát, rohannak a németek, Zachariassen, 27-23.Sego és a kapufa közösen hárítja Jepsson átlövését.Zachariassen beállóból, 27-22. Kaspáreket blokkolják.Johannessen lővését üti ki ismét Sego! Parádés! Zsitnyikov labdája a blokkról hullik Bergerud ölébe. Maquedát állítják ki a játékvezetők.Canellas megszerzi, Sostaric belövi a labdát, 27-21.Jöndal bepörgeti, 25-21. Sigurmannsson már majdnem a jobbszélről, 26-21.Bombac zár szabálytalanul.Johannessen tartja a lelket a vendégekben, 25-20. Földön csúsznak a szegediek a labdáért, végül Maqueda szerzi meg!Bánhidi ziccer parádés Zsitnyikov-passz után, Buric véd, marad nálunk a labda. Bombac harmadszor, kezd magára találni, 25-19.Bombac is betalál, 24-18. Johannessen hűti le a kedélyeket, 24-19.Johannessen tüzel, Sego!!!Maqueda lő nagy gólt átlövésből, 22-18. Sego! Elképesztó formában! Maqueda eladja, majd visszaszerzi a labdát, passzol a szélről, Sostaric cunderezik, 23-18.Röd kínaiból, 21-18.passzívan támadnak a vendégek, Bombac majdnem labdát szerez, végül Röd lövi ki a hosszú alsót, 20-17. Zsitnyikov pörgeti el a labdát a kapus feje mellett, 21-17.Zsitnyikov a védők között, hetes. Sigurmannsson Buric támaszkodó lábát találja el. Időt kér a Flensburg.Röd megy ziccerben a kapunkra, Sego kirúgja!Bánhidire játszik Bombac és Maqueda, jól teszik, 20-16.Röd, 18-15. Maqueda veri meg lábbal a védőket, 19-15. Jeppsson válaszol, 19-16.megint Gottfridsson, mellé, Sego lő üres kapura, persze, hogy gól! Élteti a közönség, "Marin Sego! Marin" 18-14.Gottfridssot blokkoljuk, Källman rohan a labdával, 17-14.Johannessen szabálytalan, kiállítják. Bánhidi harcol ki büntetőt. Sigurmannsson a balfelsőbe, 16-14.Golla marad üresen beállóban, tiszta ziccer, de Sego kirúgja! Ismét a horvát kapus, támadhatunk!Bombac talpról váratlanul, Buric vállal véd.a Flensburg kezdi a második játékrészt, rossz passz a beállónak.FÉLIDŐBodó mellé, Golla rohan, 14-14. Balogh a blokk fölött, 15-14. Sego-bravúr, így előnnyel megy az öltözőbe a Szeged.kiválóan véd a bendégek kapusa, megint hárít egy szegedi lövést. Röd forgatja be Bodót, 14-13.Bodó lövését a kapufára üti Buric, Wanne villámgyors, 14-12.három perc és harminckilenc másodperc van a szünetig, időt kér Pastor. Balogh Zsoltra nem figyelnek a szegedi védők, majd Johannessen válaszol gyorsan, 14-11.kivédekezi az emberhátrányt a Szeged, Svan kapott magas labdát a szélen.Svan a szélről, 13-10. Maqueda lő fölé.támad a Szeged, de Balogh kap két percet...Bombac egy testcsel után, 13-8. Röd töri meg a német gólcsendet, 13-9.Sego mattolja Wannét ismét!Maqueda elüti a labdát, Bombac indítja Källmant, aki az üres kapuba lövi azt, 12-8.Bombac zár Bodónak, ez már érvényes találat, 10-8. Jeppsson fölé pattint. Maqueda előtt nyílik szét a fal, észreveszi, gól, 11-8.Bodó góljába belefújnak, jön a Flensburg. Gottfridsson talpról, 9-8.Wanne-ziccer a balszélről, Sego kirúgja! Marad a labda a vendégeknél, Glandorf becselezi magát, 9-7.Glandorf talál be véleményes körülmények között, 8-6. Bánhidi harcol ki hétméterest. Sigurmannsson bepattintja, 9-6.Jeppsson lövését tenyereli oldalra Sego, időt kérnek a vendégek.Bodót blokkolják, Maqueda a kapus kezével együtt talál be, 8-5.Jeppsson a kapufára távolról, Blazevic és Sostaric indul, előbbi kapja a labdát, 7-5. Labdát szerzünk, Källman rohan, véd Buric.Bodó lő mellé.Bánhidi szabálytalan, büntetőhöz jutnak a németek. Wanne, 6-5.Maqueda lövése a blokkról megy ki. Zsitnyikov közbelövése, Buric ezt is kiüti.Sostaric nagyon kis szögből, 6-3. Wanne fut beállóba, kapja a labdát, 6-4.Maqueda átlövését kiüti Buric. Canellas védekezik jól Jeppssonnal szemben, Glandorfról azonban lemarad Källman, 5-3.összeugrik a vendégvédelem, Sostaric kap labdát a szélen, gól, 5-2. Hátul pdig labdát szerez a szlovén szélső, extra!rossz Flensburg-passz, Sego indít, Sostaric bevágja, 4-3. Svan a szélről, kapufa, Káprázatos hangulatot teremtenek a szegedi szurkolók!Bánhidi rántják le és ütik el a ladát előle, szabaddobás. Fantasztikus labdát kap Bánhidi Zsitnyikovtól, belövi, 3-2.labdát vesztük, Sego kétszer véd bravúrral, de hetes, Canellas pedig sárga lapot kap. Jöndal lövi, Sego megfogja!Gottfridsson egyenlít, 2-2.Hald üres beállóban, bepattintja, 1-1. Sostaricshoz szerencsésen jut el a labda a jobbszélre, belövi Buric feje mellett, 2-1.szabálytalan zárás miatt veszít labdát a Flensburg. Canellas ugrik fel középen, beakad, 1-0.a Szeged kezdi a találkozót, hosszan támadnak, Zsitnyikov lövését kirúgja Buric.elhangzik a BL himnusza, ezt követően kezdődhet a mérkőzés, a hazai sötétkék, a vendégek fehér mezben.érkeztek szurkolók Flensburgból is, körülbelül húszan.kezdődik a bemutatás, érkeznek a csapatok a pályára.a Flensburg legjobbját nélkülözi a mai meccsen, a jövőre már veszprémi Rasmus Lauge gyomorrontás miatt maradt ki a keretükből.a PICK ugyanazzal a kerettel vág neki a mai meccsnek, mint az előző héten a Celje ellen, vagyis Pedro Rodírguez, Nagy Martin és Stefan Sunajko maradt ki a 16-os listáról.üdvözöljük az olvasókat az újszegedi sportcsarnokból, ahol 25 perc múlva kezdődik MOL-PICK Szeged idei ötödik BL-meccse. Tét a szegediek veretlensége.A szerda a pihenésről szólt, az erőltetett menetben egy nap szabadnapot kaptak a játékosok. Ma már viszont két tréning szerepel a programban, pénteken és szombaton délelőtt egyet-egyet edz majd a társaság.A Flensburg szombat délben száll le Ferihegyen – Budapesten ebédel –, este tréningezik a csarnokban.Pénteken 15 órától 18 óráig lesz állójegy-árusítás a sportcsarnokban, az ülőhelyek elfogytak, így minden bizonnyal telt ház biztatja majd az idei szezonban még veretlen magyar csapatot, amelynek a keretéből mindenki egészséges, így teljes a csapat.A vasárnapi meccset a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.1. MOL-PICK 7 7 0 0 256 – 179 142. Tatabánya 6 4 1 1 158 – 143 93. Veszprém 4 4 0 0 143 – 90 84. Csurgó 5 4 0 1 133 – 126 85. Gyöngyös 5 3 1 1 138 – 121 76. Balatonfüred 6 3 0 3 157 – 157 67. Komló 6 3 0 3 156 – 170 68. Dabas 6 2 1 3 144 – 146 59. Cegléd 5 2 0 3 124 – 136 410. Budakalász 6 1 1 4 145 - 169 311. Mezőkövesd 6 1 1 4 140 – 169 312. FTC 4 1 0 3 92 – 103 213. Eger 5 0 1 4 116 – 163 114. Vecsés 5 0 0 5 106 – 136 0