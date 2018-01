Példakép is a csapatkapitány: a megyekettő Fair play-díjasa a Csanytelek

Szép gesztus. Kurucz Zoltán (jobbra) rögtön Forgó Tamásnak adta a díjat. Fotó: Karnok Csaba

Nem szerepelt jól a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi idényében a Csanytelek SC, hiszen a 15 fős mezőnyben a tizenegyedik helyen fejezte be az idényt. Ám mégis büszkék lehetnek magukra a klub vezetői, játékosai, mert csapatuk volt a legsportszerűbb a sárga és a piros lapok alapján.– Természetesen örülünk ennek is, mint minden elismerésnek. A csapatkapitányunknak, Forgó Tamásnak ajánlom a díjat, mert ő vitte a hátán a csapatot – mondta Kurucz Zoltán klubelnök. – Főleg az ő érdeme, és nagy szerepe volt abban, hogy ebben a rangsorban győzni tudtunk. Higgadt, nyugodt játékos, akire tényleg felnéz mindenki a csapatban, legyen szó fiatalról vagy idősebbről. Családos húzóember, csanyteleki származású, aki itt is dolgozik. Merem állítani, bárhol, bármelyik együttesben példakép lehetne. Ő az a labdarúgó, aki ritka a mai futballban.

Kurucz elmondta, hogy a hamarosan megrendezendő csanyteleki sportbálon is bemutatják majd a díjat a részt vevőknek.– Kifejezetten büszkék vagyunk az elismerésre – nyilatkozta Kurucz. – A csapat már megkezdte a felkészülést az új idényre. Gál Lajos az előző szezon végén néhány meccsen már irányította az együttest, vele dolgozunk tovább. Hasonló szellemiséget képvisel, mint amivel elsők lettünk a sportszerűségi versenyben. Nála is a fegyelem az elsődleges – árulta el a klub első embere, aki Nógrádi Tibortól, a MLSZ Csongrád megyei igazgatóság vezetőjétől vette át a CE Glass Zrt. üvegtrófeáját.