Premierpontokat szerzett: Drahota-Szabó Dorka szépen lépked előre

Drahota-Szabó Dorka (jobbra) megszerezte első WTA-pontjait.

Dorka a közelmúltban döntőt játszott a budapesti G4-es ITF-versenyen. Utána megszerezte élete első WTA-pontját egyéniben és párosban is a kaposvári 15 ezer dolláros tornán.A klubbal kapcsolatos hír, hogy az Agroázis-Sportmania néven szereplő férfi II. osztályú és III. osztályú csapatuk a harmadik helyen áll a tavaszi forduló után.Hajnal István vezetőedző ebben az évben elégedett a fiatalokkal, akiknek a teljesítménye sokat fejlődött. Kovács Marcell, Réthi Boldizsár, Tóth Roland, Szabó Kristóf, Babós Bálint, Hodoniczki Ákos játéka dicsérhető. Azért az idősebb generáció is kitett magáért, a visszatérő Kiss György, a rutinos Maksimcuk Róbert, Mari Péter és Horváth Ádam. Ősszel komoly feladat vár a magasabb osztályú csapatra, mert sorsdöntő meccseket játszanak szeptemberben.Az egyesületnél továbbra is fontos szerepet tölt be az utánpótlás-nevelés. A fiatalok közül sokat lépett előre Virághalmi Viktor, Kovács Barnabás, Tóth Ákos János, Temesvári Balázs, Virághalmi Bence és Joób Martin.Hajnal edző munkáját Susányi Zsófia, Sonkodi Bálint és Maksimcuk Róbert segíti.