Rasovszky hetedik lett

3 kilométernél Rasovszky az élre állt, egy többemberes bolyban azonban többször cserélődött az éllovas személye.



A hajrát nagyjából egy kilométerrel a vége előtt nyitották meg. Olivier viszonylag jelentős előnyre tett szert, az utolsó fordulót követően Rasovszky a harmadik helyen vághatott neki a célegyenesnek: a franciát és az olaszt nem lehetett megfogni, a harmadik helyért pedig hatalmas csata alakult ki, végül Rasovszky hetedikként érkezett be.



– A célom az volt, hogy az első hat között legyek, azért a szívem egy kicsit fáj, hogy itt, a legvégén buktam el a dobogót. Sűrű volt az élmezőny, így nem lehetek csalódott – nyilatkozta Rasovszky Kristóf. Hozzátette, hatalmas volt francia riválisával a „bunyó" a hajrában, s egy pillanatra ki is nézett a bíróra, nem kapott-e piros lapot.

Papp Márk azt mondta, ha idén nem lett volna két szerencsétlen sérülése, akkor talán jobban is szerepelhetett volna.