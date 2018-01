Remek torna lehet - A kispályás futball krémje érkezik Kistelekre

Címvédők. A Buga Team már háromszor nyert. Fotó: kistelekiteremfoci.hu

Az ország legjobb 5+1-es együttesei ma 9 órától a csoportmérkőzésekkel kezdik a kisteleki szereplésüket. Jó csapatokból nem lesz hiány, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Magyarország legnívósabb tornájának, a debreceni Real Team Kupa 2017 decemberi döntőjének – négyezer néző előtt játszották a Hódosban – két résztvevője, az After és az Aramis Mad Dogs is pályára lép.Mellettük érkezik a hajdúsági esemény 2015-ös és 2016-os nyertese, a Viktor Security, az egykori ferencvárosi kapussal, Szűcs Lajossal a fedélzetén. Ismét győzelmi reményekkel jön Kistelekre a Pro Ligát már háromszor megnyerő túrkevei Buga Team, míg Csongrád megyét a Rutai Balázzsal és Magyar Györggyel felálló GLB, az NB III- as makói és mórahalmi játékosokkal teletűzdelt Euroform 2000 Kft., valamint a tapasztalt szegedi futsalosokra (Bullás, Csamangó, Teimel, Ferenczi) épülő O’Neil képviseli.

A vasárnapi egyenes kieséses szakasz 10 órakor indul a negyeddöntőkkel, majd 14 és 15 órától rendezik az elődöntőket. A bronzmérkőzés 16-kor kezdődik, míg a fináléban 17 órakor indul útjára a labda. A remek hangulatú és színvonalú eseményre a mérkőzések mellett Urbán Flórián könyvdedikálása miatt is érdemes lesz kilátogatni.Az egykori újpesti labdarúgó 15 és 17 óra között fogadja majd az érdeklődőket a sportcsarnok aulájában.A torna megtekintése 14 éven aluliak számára ingyenes, a többiek napijegyet válthatnak 1500, illetve bérletet 2500 forintért. Utóbbihoz egy pohár sör vagy ásványvíz is jár a szervezők tájékoztatása szerint, amellyel összesen huszonhat mérkőzés tekinthető meg.A Rend-Mobil Kft. VI. Pro Liga csoportbeosztása, A csoport: GLB, Csólyospálos, PFF-Szántó, Mates Team. B csoport: Buga Team, Euroform 2000 Kft., After, Kuglóf. C csoport: Aramis Mad Dogs, O'Neil Team, tbutoroutlet.hu, Viktor Security.