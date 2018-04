Rontottak és összerogytak - A MOL-PICK Szeged kupadöntőjét Balogh Zsolttal értékeltük

Román ellenfél



A román CSM Bucuresti lesz a címvédő Győri Audi ETO KC ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének első játéknapján az elődöntőben. A másik ágon a Rosztov-Don a macedón Vardar Szkopjéval találkozik. A mérkőzések mindkét napon 15.15-kor és 18 órakor kezdődnek, szombaton előbb a Győr–Bukarest mérkőzést rendezik meg.

Óriási kudarc volt. Balogh Zsolt még mindig nem érzi jól magát a kupadöntőben elszenvedett vereség miatt. Fotó: Faragó Imre

A kupadöntő 44. percében 17–16-ra vezetett a Szeged, majd amikor legközelebb gólt lőtt, az 57. percben már 19–23 állt az eredményjelzőn. Ezt az utolsó negyedórát boncolgattuk a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosával, Balogh Zsolttal.– Továbbra sem érzem jól magam, mindig óriási kudarcként élem meg a Veszprém elleni vereséget. Halmozottan igaz ez akkor, ha közel vagyunk a győzelemhez, mint a vasárnapi fináléban. Akárcsak tavaly, most is csak magunkat okolhatjuk, mert kulcsszituációkban nem tudtunk betalálni. Túl sokat hibáztunk, ziccereket rontottunk, kettős emberhátrányban nem tudtunk gólt lőni. Mirko Alilovic teljesítménye is meghatározó volt, mindig jókor hárított veszprémi szempontból. Marin Sego szintén jól védett, de a második játékrészre elfogytak a bravúrjai.– Lelkileg összerogyasztotta a csapatot, hogy kettős emberelőnyben ziccert rontottunk, majd a Veszprém gólt szerzett. Összességében végig pariban voltunk, azonban demoralizálóan hatott, hogy be kellene találnunk, de ezt a Veszprém tette meg. Lehet, hogy megijedtünk a lehetőségtől, mert úgy gondolom, nem jobbak ennyivel, csak a kulcsmomentumokban rutinosabbak.– Amennyire könnyűnek tűnik, annyira nehéz sikeresen végigvinni a kettős emberelőnyt. Ez egy gólkényszer, tilos hibázni. Védekezésben úgyszintén. Törekednünk kell arra, hogy olyan fegyelmezettek legyünk emberelőnyben, mint emberhátrányban.– Az az igazság, hogy a kupahétvége előtt azt mondtam, ha megnyernénk a döntőt, az hatalmas plusz lelki erő lenne számunkra, amit a Veszprémtől vennénk el a bajnoki finálé előtt. Hazai környezetben kizárólag a győzelem fogadható el, míg az idegenbeli meccsre az alapszakaszbeli, történelmi sikerünkből (31–32) kell építkeznünk, amit a Veszprém Arénában arattunk.