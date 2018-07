Sárkányok hete - bárki részese lehet - A 11. IDBF klub legénységi világbajnokságra 6200 sportoló érkezik

Fotó: Frank Yvette

Út- és folyólezárások



A 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó-világbajnokság kapcsán útzárások várhatók Szegeden a Huszár Mátyás rakparton, a Novotel Hotel és az Árvízi emlékmű közötti szakaszon az alábbi időpontokban: július 16-án 0 órától július 17-én 0 óráig (24 órán keresztül); július 20-án 19 órától július 23-án 12 óráig (65 órán keresztül). A megnyitóünnepség alatt július 16-án 17.30 és 20.30 között a csapatok a Klauzál és a Széchenyi térről indulnak a rakpartra, amely az ünnepségnek otthont ad. Versenynapokon a Tisza-parton július 21-én és 22-én 8 és 19 óra között a Huszár Mátyás rakpart és a Stefánia sétány; a záróünnepség alatt július 22-én 20 és 24 óra között szintén a Huszár Mátyás rakpart és a Stefánia sétány lesz lezárva.



Részleges vagy teljes hajózási zárlat várható az alábbi időpontokban a Tisza folyó szegedi szakaszán is, a 173,6 és a 174,8 folyókilométer közötti vízfelületen: július 16-án 18 és 20 óra; július 20-án 19 és 24 óra, valamint július 21-én 8 és július 22-én 24 óra között.

Sárkányok hete, te is légy a részese! – ez a szlogenje a jövő heti szegedi, 11. IDBF Klub Legénységi Sárkányhajó-világbajnokságnak. A szegedi Tisza Dokkon megtartott sajtótájékoztatón ezen kívül azzal is ráerősítettek a szervezők a verseny minőségére és nagyságára (a sportágban ekkora verseny soha nem volt Magyarországon, de más sportágakkal összevetve is a legnagyobbak egyike lesz), hogy két műsárkányfejet helyeztek el a meghívott vendégek asztala előtt.– Kiváló ez a helyszín a sajtótájékoztatóra, hiszen jövő szombaton és vasárnap itt is lesznek versenyek – utalt Joób Márton , Szeged közgyűlésének foglalkoztatási, szociális és sportbizottságának elnöke arra, hogy a 2000 méteres versenyek éppen a Tisza Dokk és a régi híd közötti szakaszon lesznek a jövő hét végén. – Egyre többen választják Szegeden is a sárkányhajózást, és hiszem, hogy sokan kilátogatnak a folyó belvárosi szakaszára, illetve előtte a Maty-érre is. Pont 20 éve volt az első kajakos, kenus verseny Szegeden, és éppen ekkor alakult meg a sárkányhajó-szövetség is, amely most szintén vb-t rendezhet.– A nemzetközi szövetség rövid idő alatt rengeteg munkát végzett, így fordulhat elő, hogy a sárkányhajózást a világban 90 millióan űzik – nyilatkozta Járosi Péter , a magyar szövetség elnöke. – Ez lesz hazánkban a harmadik versenyünk: 2009-ben Budapesten klub legénységi Eb-t, 2013-ban Szegeden nemzetek közötti vb-t rendeztünk, de mind közül kiemelkedik majd a jövő heti, hiszen csak a sportolók száma 6200 fő lesz. A sportág klubszinten erősebb, mint a nemzetek között, azaz itt lesz a világ krémje.A szakember elmondta, hogy Kanadából 1500, az USA-ból 927 versenyző érkezik, míg hazánkat 15 klubból 724-en képviselik – ez az indulósi dobogó. Szeged egy egyetemi csapat révén lesz érdekelt a viadalon, amelyen július 13-ától 16-áig edzéseket tartanak. Jövő hétfőn 18 órától van a megnyitó, majd kedden és szerdán 200, csütörtökön és pénteken 500 méteres futamok lesznek a Maty-éren, a jövő hét végére pedig a mezőny átköltözik a 2000 méteres versenyekre a Tiszára.Megtelt – a tábla kitehető Szegedre és annak agglomerációjára is, hiszen a megyeszékhely mellett Algyő, Mórahalom, Makó, Hódmezővásárhely, Kecskemét is fogad vendégeket, akik átlagban 10,5 éjszakát töltenek el és 1 milliárd forintnyi ÁFA-bevételt termelnek az országnak.Az esemény megtekintése mindkét helyszínen ingyenes, a szurkolók a Bajai út felől mehetnek majd be a Maty-érre, és ott lesz parkolási lehetőségük is. A Röszkei út felől csak a versenyzők, a szervezők és a shuttle buszok közlekednek.Indulhat a sárkányok hete.