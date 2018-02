Super Bowl LII - Philadelphia Eagles vs New England Patriots

A Philadelphia Eagles rendkívül simán, 38-7-re nyert otthon a Minnesota Vikings ellen a profi amerikaifutball-liga (NFL) Nemzeti Főcsoportjának (AFC) döntőjében, s jutott a Super Bowlba két héttel ezelőtt. Az Eagles története legnagyobb különbségű győzelmét aratta a rájátszásban.A Philadelphia története során harmadszor jutott be a nagydöntőbe, legutóbb 2005-ben, amikor ugyanúgy a New England Patriots volt az ellenfele, mint ahogyan most lesz. Akkor a bostoniak 24-21-re nyertek.A címvédő New England Patriots hazai pályán nagy csatában 24-20-ra nyert a Jacksonville Jaguars ellen a profi amerikaifutball-liga (NFL) Amerikai Főcsoportjának (AFC) döntőjében, s jutott a Super Bowlba, szintén hét kéttel korábban.A New England története 10. Super Bowljára készülhet, Bradyvel a nyolcadikra.

A Mérkőzést a Sport1 élőben közvtíti.

23.55: Amerikaifutball, NFL, Super Bowl

New England Patriots-Philadelphia Eagles