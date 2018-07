Szabó Gábor Bledben nyert - Az utánpótlás evezős országos bajnokság mérlege 22 érem

A győztes szegedi nyolcas. Középen a különdíjas edző, Dani Zsolt. Fotó: NKM Szeged

A lengyelországi Poznan adott otthont az idei olimpiai reménységek versenyének. Az NKM Szeged versenyzője, Szabó Gábor a hazai győzelmeit követően egypár- evezősben képviselte Magyarországot éppúgy, mint tavaly Brnóban. Az eredménye is ismétlődött, az aranyérmét most is egy jó finissel biztosította be. Még két hajóban ült NKM Szeged-evezős: a női négyesek B egységével M. Tóth Borbála, a fiú B négyesben Volford Márton és Kovács Sándor ért a negyedik helyen célba.Rendhagyó bajnokság van az NKM Szeged evezős utánpótláscsapata mögött. A szegedi és velencei versenypályák tervezett és már folyó átépítése miatt a Soroksári-Dunán rendezte a Magyar Evezős Szövetség a nemzeti bajnokságát. A folyószakasz keskenysége miatt négyes döntőket tartottak, ahova az előfutamok nagy részéből csak elsőként lehetett bejutni.A szegedi klubból 41 versenyző állt rajthoz, 27 számban összesen 167,5 pontot szereztek, amivel a negyedikek lettek a klubok rangsorában. A medálmérlegük: 10 arany-, 4 ezüst- és 8 bronzérem.Különdíjat is elhozott a szegedi klub: Dani Zsolt edző megkapta a Varró Imre-vándorkupát.Szabó Gábor (serdülő egypár), Lajkó Áron (ifjúsági könnyűsúlyú egypár), Rakonczai Péter, Király Csaba, Kunstár Márk, Király Miklós (ifjúsági négyes), Kovács Sándor, Mihalovits András, Lajkó Á., Rákóczi Ferenc, Rakonczai P., Király Cs., Kunstár M., Király M., kormányos: Kovács Péter (ifjúsági nyolcas), Seres Szandra, Kósa Nikolett, M. Tóth Borbála, Kallai Berta, Korda Lilla, Daka Zsófia, Tari Kitti, Mucsi Renáta, korm.: Sebesvári Eszter (ifjúsági nyolcas), Horpácsi Kristóf (mini, 13 évesek), Vörös Bálint (mini, 13 évesek), Hajdú Márton (mini, 12 évesek), Boldogh Lilla (mini, 11 évesek), Boldogh Lilla, Moór Nikolett, Vörös Bálint, Horpácsi Kristóf, korm.: Pécsi Dávid (mini mix kormányos négypár).: Király Cs., Kunstár M. (ifjúsági kettes), Szabó G., Volford Márton (serdülő kétpár), M. Tóth B., Kallai B. (serdülő kettes), Moór N. (mini, 13 évesek).Lajkó Á., Rákóczi F. (ifjúsági kétpár), Daka Zs., Tari K. (ifjúsági kettes), Kovács S., Volford M. (serdülő kettes), Korda L., Mucsi R., Daka Zs., Tari K. (ifjúsági négyes), Lukács Patrik, Sekhon Noel, Vörös B., Horpácsi K., korm: Pécsi D. (tanuló négypár), Pécsi D. (mini, 13 évesek), Ambrus Márk (mini, 13 évesek), Ludmann Emma (mini, 13 évesek).: Szabó G. (serdülő egypár), Mucsi R., Korda L. (ifjúsági kettes), FI8+ Király M., Kunstár M., Király M., Rakonczai P., Papp Benedek, Pajor Krisztián, Felméri Márk, Talpos Norbert, korm.: Kovács P. (ifjúsági nyolcas).Mucsi R., Korda L. (ifjúsági kétpár), Kallai B., M. Tóth B. (serdülő kétpár), Kallai B., M. Tóth B., Kósa N., Seres Sz. (serdülő négyes).Szabó G., Volford M. (serdülő kétpár).A minik és tanulók felkészítője Molnár Daniel, a serdülők és ifik edzője Dani Zsolt.