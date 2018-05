Szalahékat meg lehet állítani? Ma 20.45-kor Bajnokok Ligája-döntő: Real Madrid-Liverpool

A nagy kérdés: Cristiano Ronaldo a Real, vagy Mohamed Szalah, a Liverpool klasszisa dönti el a BL-döntőt? Karikatúra: Hudi Dániel

Várakozás

Rekordok, statisztikák



– A Juventus 1998-as fináléja óta a Real Madrid az első csapat, amely zsinórban háromszor BL-döntőbe jutott, és a Bayern München BEK-sorozata (1974–76) után a második olyan klub lehet, amely zsinórban három alkalommal el is hódítja a legrangosabb európai trófeát.



– A Liverpool megdöntötte a BL gólrekordját, egy szezonon belül már 46 gólt szerzett, és még hátravan a döntő. Az eddigi 45 találatos rekordot a Barcelona tartotta (1999/2000).



– A Mané, Szalah, Firmino hármas lett a BL történetének egy idényen belüli leggólerősebb támadótriója, ebben a szezonban 29 gólt jegyez- tek. A Real Madrid BBC-jének (Bale, Benzema, Ronaldo) 2014-es rekordját döntötték meg.



– Zinédine Zidane edzőként sosem vesztett párharcot a BL kieséses szakaszában, a döntőket is számítva ez zsinórban 11 sikert jelent.



– Zinédine Zidane a harmadik olyan edző Marcello Lippi (1996, 97, 98) és Fabio Capello (1993, 94, 95) után, aki zsinórban három alkalommal szerepel a csapatával a Bajnokok Ligája döntőjében. A két olasz triplázó a három fináléból egyet-egyet nyert meg, Zidane viszont már duplázott, és a három sikerre is megvan az esélye.



– A Bajnokok Ligája 1992 óta írt történetében a Real Madrid jutott fináléba a legtöbb alkalommal (7), ezzel megelőzte az egyaránt 6 döntős szerepléssel büszkélkedő AC Milant és Juventust.



– Cristiano Ronaldónak a mai lehet a 153. BL-szereplése, az eddigi 152 mérkőzésével rekorder a mezőnyjátékosok között, Xavi 151 meccses rekordját döntötte meg a Bayern elleni elődöntő visszavágóján.

Sör, csipsz, szotyi, tökmag, ropi, pattogatott kukorica – ezeket készíti elő a szurkoló a BL-döntőre.Edzésnapokon sovány húsok, halak (aranyosfejű hal, kardhal, rombuszhal), teljes kiőrlésű gabonafélék, friss gyümölcsök, olykor egy kis bor, míg meccs közben kevés cukrot tartalmazó izotóniás italok, szénhidrátok, B12-vitamin – így készül Cristiano Ronaldo a spanyol AS sportlap információ szerint.Persze tudjuk: nem az étkezés lesz a döntő faktor se a drukkerek meccsélménye, sem az eredmény alakulása szempontjából. Inkább a taktika, amely a Liverpool esetében kőbe van vésve, míg a Real Madridnak több arca van. Így minden elemző első és legfontosabb kérdésként teszi fel: mivel készül Zidane a félelmetes Mané, Firmino, Szalah támadótrió ellen?Meglepődnénk, ha nem a bevált 4–3–1–2-es felállással, hiszen a királyi klub címvédése komoly veszélybe kerülne, ha elkövetné a Roma hibáját, és három védővel állna ki. Az olaszok kiesésének volt egy másik tanulsága is: nem árthat egy defenzív játékost tenni a védelem és a középpályások közé, hogy szűkítse a területet, így még meglepetés is lehet, és Zidane talán eddigi leginkább védekező felfogású kezdőjével áll fel.A másik döntő tényező Szalah és Marcelo párharca lesz, amelyekben Ramos lesz a nevető vagy bosszankodó harmadik. Amit ugyanis Marcelóval nyer támadásban a Madrid, azt védekezésben el is veszíti, rendre az ő oldalán a legsebezhetőbb a Real védelme. A spanyolok bal oldali középső védője, Ramos élete legnehezebb estéje elé nézhet, hiszen Marcelo hiányosságait a BL történetének egyik legveszélyesebb és leggyorsabb támadótriója ellen kell kompenzálnia.– Nem beszélhetek az ellenfelünk nevében, mivel nem tudom, hogy készülnek, és nem látok a fejükbe, de mi a ránk jellemző lelkesedéssel és elszántsággal vágunk neki a döntőnek. Senki sem mondhatja nekünk, hogy kevésbé vagyunk éhesek, mint más csapatok. Mi a Real Madrid vagyunk, és mindig többre vágyunk. Huszonöt játékosom van, akik mind játszani akar, ezért meg kell adni nekik a lehetőséget. Az én szememben a BBC, Benzema, Bale és Cristiano Ronaldo a legjobb, ami időről időre be is bizonyosodott, de lehetőséget kellett adjak másoknak is, hogy hiteles maradjak. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem ők rohamoznak majd szombaton, de nem szeretném kiteríteni a lapjaimat. Őszintén, sokszor fáj a fejem, mert minden labdarúgóm kiváló. Viszont aki nem kezd, nem gondolja, hogy ő nem fontos, hanem rákapcsol. Ezért nem mondom meg a játékosaimnak három nappal korábban, hogy ki fut ki a gyepre. Ha megmondanám, megölném a lelkesedésüket. Igazán jó, egységes csapatunk van, amely jól dolgozik. Ha csak tehetséged van, az nem elég. De nekik tehetségük is van, és mellé keményen melóznak, ezzel a párosítással pedig sokat nyerhetsz.– A Real egy nagyon tapasztalt csapat. Nekik elég négy helyzet ahhoz, hogy kettőt berúgjanak. Az elődöntőben a Bayern Münchennek nyolc helyzete volt, de csak egyet értékesített. Mindenki azt mondja, hogy szerencséjük volt, amikor kiejtették a Juventust és a Bayernt, de ne feledjük, hogy harmadik éve mindig ott vannak a döntőben. Negyedik alkalommal az elmúlt öt évben. A Madridnak nincs gyenge pontja. A labdarúgás nem ilyen egyszerű dolog. Ha Marcelo felmegy a támadásokkal a jobb oldalunkon, Szalahnak ugyan több területe lesz, de akkor belefut Ramosba. Lesznek lehető- ségeink, ezt tudjuk, és ők is tudják. A tapasztalatuknak köszönhetően fel vannak készülve a nehéz pillanatokra, de fogunk nekik gondot okozni, ahogy ők is nekünk. Eddig még semmit sem nyertünk, nem is mi vagyunk az esélyesek. De ezzel nincs problémánk, nem jelenti azt, hogy nem akarunk nyerni. Tudjuk, hogy rengeteget kell dolgoznunk a győzelemért, de ki fogjuk használni a rendelkezésre álló időt,ezt elhiheti mindenki.– Ötéves korom óta Real Madrid- szurkoló vagyok, így természetesen a címvédő sikerét várom. Sorrendben harmadik alkalommal nyerheti meg a Real a BajnokokLigáját, ez történelmi csúcs lenne, bár az egymás utáni két elsőség is az volt. A liverpooli támadótrió, Mané, Firmino és Szalah elég komoly potenciállal rendelkezik, de a spanyol sztárcsapat rutinosabb a döntők terén.– Igazán egyik csapat sem a kedvencem, de a Liverpool győzelmének mindenképpen örülnék. Jóval kisebb klub, mint a Real Madrid, és az angolok megérdemelnék, hogy ők emeljék magasba a BL- serleget. A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában Vardar Szkopje–PSG finálét várok vasárnap, ott a végső győztesre nem tippelnék.– Real-szurkolóként szoros és sokgólos meccsre számítok, szerintem 2–2 után tizenegyesekkel nyerünk. Esetleg Ramos szerez egy gólt a 93. percben, és azzal lesz 3–2 – ezt is el tudnám fogadni. Mindenki Szalah-ról beszél, aki tényleg kiváló játékos, de az olyan zsenik, mint Casemiro vagy Sergio Ramos, ki vannak képezve arra, hogy levegyék a pályáról. Ha Benzema nem játszik, akkor pláne jók leszünk... Szeretném nézni a meccset, de most van az országos bajnokság Egerben, és a negyeddöntő 22.40-re van kiírva, szóval ha eljutok odáig, akkor ezt meg kell oldanom.– Először is gratulálok a MOL-PICK Szeged kézilabdacsapatának a bajnoki címhez, hatalmas volt a döntő. Futballban Manchester United- és AS Roma-szurkoló vagyok. Mivel a United legnagyobb ellensége a Liverpool, így most érdekes helyzet állt elő számomra. Elismerem, amit eddig elért a Real Madrid, de most a Pool sikeréért szorítok. Úgy gondolom, hogy egy sokgólos BL-döntőt láthatunk, remek meccset, bízva az angol csapat végső sikerében.– Elfogult vagyok Real-szurkolóként, de megpróbálok reális maradni. Elismerést érdemel mindkét csapat: a spanyolok egymás után harmadszor döntősök, míga Liverpool remek szezont fut. A Realnak hatalmas tapasztalata van a döntők hangulata, körítése területén. Ez akár dönthet is, mint ahogy az is, hogy ugyan az angol klub támadószekciója gólerős, de emellett a védelme is az. Egyetlen meccsről van szó, amelyen sokszor borulhat a papírforma. Esélyesebb a Real Madrid, de csak a jósok tudják megmondani, mi lesz a vége. Meglátjuk, mit hoz a kijevi meccs!