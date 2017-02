Szoros meccsen kapott ki az otthon remek Falcótól a Szedeák

Csirics még mindig kedvenc



Elképesztő, mekkora tisztelet övezi Szombathelyen a szegedi csapatkapitányt, Andrija Csiricset. A 36 éves szerb 2007 és 2009 között játszott a Falcóban, és hogy szívesen emlékeznek rá, azt jelzi a klub Facebook-oldalán, még a meccs előtt megjelent üzenet: „Ismét Szombathelyre látogat bajnokcsapatunk egyetlen ma is aktív légiósa, Andrija Csirics! Köszöntsük őt nagy szeretettel!" Így történt!

Falco–Naturtex-SZTE-Szedeák

74–69

(23–17, 15–12, 19–26, 17–14)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 18. forduló. Szombathely, 2500 néző. Vezette: Kapitány, Török, Boros.

Falco: Váradi 9/6, Govens 5/3, Barham 4, PUSTAHVAR 24/12, Zsigeranovics 11. Csere: MEDFORD 11/3, Tóth N. 5, Kovács P. 5/3, Bognár. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Naturtex-SZTE-Szedeák: BOLTICS 6, Lilov 14/3, CSIRICS 13/6, Juhos 9/3, SULOVICS 18/3. Csere: Wirth, Bán 9/3. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kipontozódott: Bán (38.).

Lehetetlen küldetés – ezt írtuk előzetesen a Naturtex-SZTE-Szedeák szombathelyi vendégjátékára. Bár a Falco végül behúzta szezonbeli tizedik meccsét is saját közönsége előtt, a szegediek közel jártak a bravúrhoz.Újra a megszokott ötös kezdett, Boltics, Lilov és Csirics mellé visszatért sérülése után Juhos és az eltiltását letöltő Sulovics. Csirics triplája adta meg az alaphangot, ám az első negyed végére fordítottak a hazaiak, akik a nagyszünetben már kilenc ponttal, 38–29-re vezettek.A harmadik játékrész azonban a Szedeáké volt, 42–29-ről tudtak fordítani 52–53-ra. A végjáték is szoros volt, a 39. percben még 70–69-et mutatott az eredményjelző, de az utolsó másodperceket a szombathelyiek bírták jobban.Nenad Sulovics jól tért vissza, csapata legjobbja és legeredményesebbje is volt 27-es VAL-értékével és 18 pontjával. A szegediek tizenöt eladott labdája viszont sokba került, pláne úgy, hogy szerezni csak négyet tudtak.Összességében azonban pozitív a kép, ez a teljesítmény a magyar kupában sokat érhet. A nyolcas döntő csütörtökön kezdődik Győrben, a Szedeák ellenfele a negyeddöntőben a Pécs lesz. Ha nyer a Lazics-csapat, pénteken és szombaton az érmekért csatázhat.Alba Fehérvár–Jászberény 92–80, Atomerőmű–Kaposvár 78–82, Kecskemét–Pécs 79–85, Szolnoki Olaj–MAFC 93–77, Vasas–Sopron 83–87, Zalaegerszeg–Körmend 85-88.