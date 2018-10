Tíz emberrel is volt esélye a SZEOL SC-nek

Kecskeméti TE–SZEOL SC 2–0 (1–0)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 10. forduló. Kecskemét, Széktói stadion, 300 néző. Vezette: Kulcsár Katalin – közepesen (Zahorecz, Vrbovszki).

Kecskemét: Mészáros– Bagó, Farkas, Nádudvari, Vladul (Rozsi, 91.), Urbán, Selyem (Tóth R., 65.), Zámbó, Szabó, Markó (Kitl, 89.), Zámbori. Vezetőedző: Szabó Tibor.

SZEOL SC: Leindler 5 – Gajág 5, Rácz 5, Gál 5, Grünvald 5 – Forró 4 (Papp Á. 5., a szünetben)), Lévai 4, Kozics 4 (Pócs, 64. –), Kéri 3–2=1 – Beretka 4, Buzási 4 (Tomisics, 68. –). Vezetőedző: Siha Zsolt.

Gólszerző: Vladul (6., 62.)

Sárga lap: Farkas (30.), Markó (33.), Nádudvari (82.), Mészáros (85.), Vladul (91.) ill. Gál (78.), Gajág (83.).

Kiállítva: Kéri (13.)



Már az ötödik percben hátrányban volt a SZEOL SC a Kecskemét vendégeként, miután Vladul Stefan fordulhatott kapura a tizenhatos előterében, majd lőtte a labdát a sarokba. Nem sokkal később még nagyobb lett a baj szegedi szempontból, hiszen Kéri megmozdulását egyből piros lappal díjazta a játékvezető.



Az emberhátrány ellenére voltak helyzetei a SZEOL-nak, Buzási fejese és Kozics lövése is könnyen góllal zárulhatott volna, szépíteni viszont nem sikerült.



A mezőnyben uralta a játékot a SZEOL, a hazaiak kevésszer tudtak eljutni Leindler kapujáig. A labdarúgás íratlan szabályai ezúttal is érvényesültek, a szegedi kimaradt helyzeteket megbüntette az ellenfél, és Vladul a játékrész közepén megszerezte önmaga és csapata második találatát is egy kontrát követően.



A hátralévő időben már nem akadt helyzete a SZEOL-nak, amely ismét pont nélkül maradt egy idegenbeli mérkőzésén.



Siha Zsolt: – A véleményes kiállításig borzasztóan játszottunk, semmit nem valósítottunk meg a megbeszéltekből. Kettős érzésem van, mert ezután bátran futballoztunk, minden elismerésem a srácoknak, mert tíz emberrel is helytálltak.



További eredmények: Paks II.–Honvéd II. 0–2, Taksony– Pécs 0–1, Rákosmente–Szekszárd 2–0, Dunaújváros– Szentlőrinc 0–1.



A bajnokság állása

1. Szentlőrinc 10 8 0 2 17 – 5 24

2. Szeged-GA 10 7 2 1 25 – 7 23

3. Dunaújváros 10 6 2 2 14 – 6 20

4. SZEOL SC 10 5 2 3 14 – 6 17

5. Iváncsa 10 5 1 4 18 – 12 16

6. Honvéd II. 10 4 2 4 12 – 13 14

7. Taksony 10 4 2 4 11 – 13 14

8. Kozármisleny 10 3 5 2 12 – 7 14

9. Szekszárd 10 4 1 5 5 – 10 13

10. Kecskemét 10 3 4 3 13 – 12 13

11. Dabas 10 3 3 4 12 – 17 12

12. Rákosmente 10 3 2 5 12 – 14 11

13. Makó 10 3 1 6 10 – 20 10

14. Pécs 10 2 3 5 8 – 14 9

15. Paks II. 10 1 3 6 4 – 17 6

16. HFC 10 0 5 5 5 – 19 5