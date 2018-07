˝Túl sok időm volt pihenni, most az edzésé a főszerep˝ - Középpontban Juhos Levente, a Szedeák játékosa

Juhos végre kimondhatja: teljesen egészséges. Fotó: Frank Yvette

– Most jövök az orvostól, megkaptam az utolsó injekciót, hivatalosan is egészséges a jobb bokám. Már egy ideje nem fáj, de kellett még egy utolsó kontroll, ahol szerencsére mindent rendben találtak. A jövő héttől végre teljes intenzitással edzhetek. A csapat még nem kezd, de én egyénileg munkához látok, mert van lemaradásom.– Az csak egy elsődleges szakvélemény volt, persze azért megijedtem, amikor közölték. Aztán jó kezekbe kerültem, sikerült tökéletesen meggyógyítani a sérülést. A bokacsontról kellett egyébként levésni kisebb kinövéseket, lerakódásokat, ez volt az első operáció, a másodiknál pedig az elhegesedett részeket tisztították meg. Boldog vagyok, hogy most már minden rendben van.– Túl sok időm volt tavasszal pihenni, szóval most az edzésé lesz a főszerep. Azért voltam a családdal és a barátokkal egy kicsit kikapcsolódni, a Balatonnál töltöttünk pár napot. A Szedeáknál augusztus közepén indul a munka, de a válogatottnál is számítanak rám, így elképzelhető, hogy már hamarabb kezdek. Mindkét fronton készülök a visszatérésre.