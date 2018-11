Türelem előzést terem - Jászapáti érzi a világkupákon: többet kell dolgozni az A döntőkért

A szűk elitben helye van. Jászapáti Petra (11) tudja, meg kell küzdeni minden jobb helyezésért. Fotó: MTI

Újabb olimpiai éremesély?



A vegyes váltó új szám a rövidpályás gyorskorcsolyában, a második világkupán a magyarok nyertek benne. Éppen ezért felmerül a kérdés: ez egy újabb éremszerzési lehetőség lesz a magyaroknak? Akár az olimpián is? A Szegedi Korcsolyázó Egyesület vezetőedzőjét, Szabó Krisztiánt kértük meg, hogy válaszoljon. – Igen, a vegyes váltó jelenlegi szabályrendszere nagyon is kedvez a magyaroknak. Ebben a számban ugyanis két női és két férfi versenyző indul, és mindig a férfiak zárják a futamot. Mivel rövid, 2000 méteres távról van szó, a nők nem tudnak komoly hátrányt összeszedni, így nagyrészt azon múlnak a helyezések, milyen jól hajráznak a férfi indulók. Ebben nagyon jók az olimpiai bajnokaink, így ha az Eb-n, a vb-n és az olimpián is bevezetnék a vegyes váltót, ez lehetne egy újabb éremesély. Erre van is sansz, de egyelőre az a realitás, hogy ebben a szezonban a világkupán tesztelik a vegyes váltót, és azután döntenek a sorsáról – reagált a szakember.

– Igen, örülök is az aranynak, de sokkal inkább foglalkoztat az, hogy jobb egyéni eredményt vártam el magamtól. Nem sok hiányzott az A döntőhöz, de csak a B döntőbe kerültem, amit nagyon simán nyertem. Az éremesély és az ötödik hely között aprónak tűnő különbségek vannak, de ezekért kell a legjobban megdolgozni. Nekem ez a célom, és azért is sajnálom, hogy nem jött össze, mert megvolt rá az esélyem.– Összességében jól, ezt egy másik világkupaszámban a kizárásom is mutatja. Nem tartott vissza, hogy kockázatos szituációban előzzek, a versenybírák szerint viszont kérdéses volt a helyzet, amiért engem büntettek meg. A csapatvezetésünk sem értette, hogy miért, de én pozitívabban fogom fel, nincs is más választásom. Úgy tekintek az esetre, hogy ebből rengeteget lehet tanulni.– A türelem, a rutinszerzés és a tudatos fejlődés később több és jobb előzéseket teremhet. Év végén leszek húszéves, de vannak, akik 28-30 esztendősen lesznek olimpiai bajnokok vagy világkupa-aranyérmesek egyéniben. Nem szabad siettetnem a dolgokat.– A legjobb tizenöt versenyző között már rendszeresen ott vagyok, de ezzel el is értem azt a szintet, ahol sokkal nehezebb előrelépni. Tulajdonképpen most a rutinszerzés időszakába kerültem, de engem ez nem frusztrál. Inkább motivál, hiszen minden apróság számít, nagyon élesnek kell lennem minden edzésen.– Amire most nagyon figyelek, az a mentális felkészülés. Ehhez külső segítséget is kértem az utóbbi időben. A munka elején tartunk, de érzem, hogy segítség lesz.– Ezekben a helyzetekben fontos szempont, hogy ki tart az ilyen helyzetektől, és ki nem. Azt hiszem, hogy gyorsan belerázódtam az új versenyszámba, meg persze ez is motiváció arra, hogy a lábamat még inkább erősítsem, és így jobban kontrolláljam az ilyen szituációkat.