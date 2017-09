Új arcokkal nyert a Szedeák: hárman kifejezetten az egyetem miatt szerződtek Szegedre

Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 250 néző.Kerpel-Fronius G. 3/3, Bonifert, Csirics 12/6, Juhos 30/9, Sulovics 14. Csere: Meleg 5/3, Révész 4, Varga Á. 8/6, Kovács J., Szatmári 2, Goldring, Mayer. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Több mint négy hónap után játszott újra mérkőzést az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex-SZTE-Szedeák NB IA csoportos férfi kosárlabdacsapata. Április végén a Kaposvárt verték bajnokin, tegnap pedig a szintén az élvonalra készülő MAFC-ot múlták felül 78–70-re edzőmeccsen. Ez volt a szegediek harmadik felkészülési mérkőzése, korábban Szolnokon és Szabadkán is kikaptak az új trénerrel, Andjelko Mandiccsal.Új arcokkal is megismerkedhettek a találkozóra kilátogatók, nézzük őket sorban! Ahogy már megírtuk, Josh Fortune vasárnap megérkezett a csapathoz, ám az amerikai hátvéd egyelőre csak melegítőben ült a kispadon. Neki csütörtökön Kecskeméten, majd pénteken és szombaton a pécsi felkészülési tornán kell bizonyítania, hogy megéri végleg szerződtetni.Az épp a MAFC-tól igazolt Kovács Ádám sem játszott, egyelőre pihenőt kapott a tajvani Universiade után. Ott volt viszont a pályán, méghozzá a kezdőcsapatban a Honvédtól érkező Kerpel-Fronius Gáspár, aki a Szedeák második számú irányítója lesz a szezonban. A 19 éves kosaras kifejezetten a Szegedi Tudományegyetem miatt igazolt a Szedeákhoz, a neve pedig onnan lehet ismerős, hogy bátyja, Kerpel-Fronius Balázs évek óta élvonalbeli játékos.Szintén az egyetem csábította Szegedre a 18 éves Goldring Bencét Bajáról, valamint a 19 esztendős Mayer Ákost Tiszaújvárosból, mindketten azért küzdhetnek, hogy a felnőttek között is számítson rájuk a vezetőedző. Apropó, Mandics: az új trénerről azt hallani, hogy sokkal lazább, mint elődje, Nikola Lazics volt, ami jót tett az öltözői hangulatnak.A „régiek" közül egyébként különböző okok miatt Marko Boltics, Wirth Ádám, Vágvölgyi Ákos és Mike János csak civilben ült a kispadon, azaz igencsak tartalékos volt a Naturtex, ám így is megnyerte az első hazai felkészülési meccsét. Folytatás csütörtökön, Kecskeméten.