Új út: építkeznek - Ma 17 órakor PC Trade SZKKSE-Nyíradony

Vadkerti Attila (balra) Tóth Gábornak adja át a csapatmezt.

A megfiatalodott PC Trade Szeged KKSE kerete a 2018-2019-es szezonra. Fotók: Kuklis István

– Ami egy klub életében talán a legfontosabb, az az, hogy a PC Trade újabb egy évre meghosszabbította velünk a szerződését, így marad a csapat névadó támogatója. Ez számunkra jó hír, hogy továbbra is mellettünk áll a szegedi cég – kezdte a mondandóját Vadkerti Attila , a PC Trade Szeged KKSE stratégiai igazgatója.– Két éve érkeztünk a csapat mellé – vette át a szót Tóth Gábor, a PC Trade System Kft. ügyvezetője –, és számunkra kiválóan sikerült az együttműködés. Amit felvázolt a klubvezetés, az számunkra szimpatikus volt, ezért döntöttünk úgy, hogy továbbra is a női kézilabda mellett maradunk. Szegedi csapatot támogat egy szegedi cég, ez számunkra fontos.Az NB I/B-s női kézilabdacsapat az elmúlt két szezonban ezüstérmes lett, kevésen múlott, hogy ne kezdje az NB I-ben a szezont.– Idén teljesen új útra léptünk, építjük a jövőt. Sikerült visszacsábítani hozzánk olyan tehetséges szegedi születésű játékosokat, akik neves csapatokban szerepeltek. Teljesen átalakult a keret, fiatalabbak lettünk. Bármi benne van az idei szereplésben. Az is, hogy az élen végezzünk, de az is, hogy a hetedik helyen zárjuk a szezont. Most a legfontosabb a türelem, a sok munka, a jövő csapatának az építkezése. Szerencsére maradtak olyan rutinos játékosaink is, akik sokat segíthetnek, így kiváló a keret összetétele.Vereséggel indult a szezon, a Vasas győzte le a PC Trade Szeged KKSE-t a nyitófordulóban. Ma 17 órakor az Etelka soron a Nyíradony ellen javíthatnak a szegediek.– Az elmúlt szezonban idényközben Bakó Botond Orosházára távozott, helyette érkezett a fiatal Vojkovics Gyula edzőnek. Nagy lendülettel látott munkához, vele veretlen is maradt a csapat. Bízunk benne, jó döntésnek bizonyult kinevezni őt.