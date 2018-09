Újabb szép nemzetközi eredmény - Tarnai bronzérmes

Előtte Ausztriában egy háromhetes edzőtábort is teljesített Kis Judit irányításával, majd jöhetett a rangos viadal, ahol az időjárási körülmények miatt törölték a kerékpáros szakaszt. Az így duatlonversenyre alakított megmérettetésen 11. helyen zárta az úszást, az éllovashoz képest másfél perc hátránnyal kezdte a futást. Ebben a számban a csúszós úton esett is Tarnai, de ez sem zökkentette ki, és 10 kilométer után már a második helyre jött fel, és a londoni olimpián is szereplő éllovast, Andreas Gilgmayrt üldözte, majd meg is előzte. Néhány kilométeren át vezetett, de a táv végét nehezebben bírta.



– Ketten megelőztek, a harmadik helyen már vicsorogva futottam, csak a célkaput láttam lelki szemeim előtt, és azt, hogy ha törik, ha szakad, én ott leszek a dobogón. A célegyenesben megkaptam a magyar zászlót, ami erőt adott, és a bronzérmes pozíció megtartásával örök emléket szereztem – számolt be a szegedi triatlonos.