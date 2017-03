Újra futballcsodát akarunk!

Várakozás



Hrepka Ádám, az MTK szegedi játékosa

– Nyilván nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de a stabil védekezésből induló kontrákkal lehet esélyünk pontot szerezni, nagyobb szerencsével akár győzni még Portugáliában is.



Zsótér Donát, a Honvéd kisteleki játékosa

– Ismét felvehetjük a versenyt a portugálokkal, mint azt az Eb-n is tettük. Ha a játékosok ugyanolyan koncentráltak maradnak, mint akkor, megint meglepetést szerezhetünk. Tényleg hiszem, érzem és bízom benne, hogy meg tudjuk verni a portugálokat, és ez nem sablonszöveg! Szurkolok a játékosoknak, az egész stábnak, hiszen minden egyes felkészülés alatt nagyon nagy munkát végeznek el, és igenis megérdemlik a sikert.



Ádám Martin, a Vasas forráskúti játékosa

– Nem mi vagyunk az összecsapás esélyesei, ez egyértelmű. Azt gondolom, a védekezés a legfontosabb a találkozón, és a kontratámadásokban bízhatunk. De láthattuk az Európa-bajnokságon is, hogy tudunk meglepetéseket szerezni, és ha életben akarjuk tartani az esélyeinket a világbajnokságra, akkor most kell is a bravúr. Szurkolok a csapatnak, hogy összejöjjön!



Batik Bence, az FTC szegedi játékosa

– Erős csapat ellen játszunk, és valószínűleg bennük vannak még a friss Eb-tapasztalatok velünk szemben. A portugál keret fiatal, a harmada még a 24. életévét sem töltötte be, de már így is klasszisok, gondolok itt André Gomesre vagy Renato Sanchesre. Nálunk vannak hiányzók, remélem, a kapitánynak sikerül őket pótolni. Az Eb-n bebizonyítottuk, hogy fegyelmezett játékkal bárki ellen képesek vagyunk győzni, sőt még dominálni is.



Forgács Dávid, az olasz Novara szegedi játékosa

– Egy nagyon szervezett magyar csapat lép pályára egy nagyon erős portugál csapat ellen. Remélem, el tudjuk kapni őket, de legalább egy döntetlenre képesek lehetünk az aktuális Európa-bajnoki címvédő ellen.



Szivacski Donát, a Vasas szegedi játékosa

– Van esélyünk a győzelemre Portugália ellen. A Bernd Storck által kitalált új felállással, az új taktikával meg tudjuk lepni őket, hiszen nem biztos, hogy erre fel lesznek készülve. Nyomás alá kell helyezni a védőiket, és bár világsztárok, bennük is ott van a hiba lehetősége. Véleményem szerint ilyen csapat ellen nem szabad visszaállni védekezni, az nem sok jót szülne.

Újra látni akarjuk Gera Zoltán gólörömét! Újra nevetni akarunk Cristiano Ronaldo dührohamán! Újra át akarjuk élni a futballcsodát!Ezekhez hasonló jelmondatokkal keltek fel ma reggel a magyar futballrajongók. Eljött ugyanis a várva várt nap, a világbajnoki selejtező az Európa-bajnok otthonában, vagyis Portugáliával játszunk Lisszabonban.A válogatott ellen, amely hiába nyerte meg a tavalyi kontinensviadalt, majdnem kiejtettük őket a csoportkörben.A nosztalgia hullámait tovább lovagolva a közelmúltat se feledjük, mert az elmúlt hetek és hónapok bizonyítják: igenis van esélyünk a portugálok ellen, rájuk pedig óriási nyomás nehezedik.A bravúrra vannak nyerő embereink. Kezdjük azzal a Nagy Ádámmal, aki a legendás 3–3-as Eb-meccsen nem is játszott. Ő a magyar válogatott metronómja. A Bologna legutóbb 4–1-re nyert a Chievo ellen, Nagy a sikerélmény mellett kiváló játékkal és 90 százalékos passzpontossággal hangolt a válogatott rangadójára. Jó formában van középpályás társa, Gera Zoltán is, aki kapcsán a portugáloknak lőtt – később a kontinensviadal legszebbjének is megválasztott – gólja mellett más találatok is fontosak, az előző két NB I-es fordulóban egyaránt betalált, az Újpest elleni örökrangadót el is döntötte.A támadók közt Sallai Roland nemrég megszerezte első Serie A-s gólját, Szalai Ádám pedig az elmúlt hetekben fantasztikus formába került, a Bundesliga negyedik helyén álló Hoffenheim csatára tavaly nyári önmagát idézi: gólokkal és kiváló mezőnymunkával járul hozzá csapata egyelőre BL-helyet érő meneteléséhez. Azt se felejtsük, hogy a legutóbbi két világbajnoki selejtezőn, Lettország és Andorra ellen is gólt lőtt Gyurcsó Ádám, ő is nyerő ember lehet, ahogy a jolly jokerként előhúzott Adorján Krisztián is, a most eltiltott Kleinheisler esetében is bevált anno a váratlan húzás, talán most is erre készül Bernd Storck.A kapuban ott lesz Gulácsi Péter, aki a német élvonal másik meglepetéscsapatában véd hétről hétre, pár hónap alatt majdnem négyszeresére (2,5, millió euró) növelve piaci értékét. A 3–3 alkalmával duplázó Dzsudzsák Balázsról se feledkezzünk meg, aki bőszen gyakorolja a szabadrúgásokat.A védelem persze most is lehet gyenge pont, egyrészt a hiányzók (Fiola, Guzmics) miatt, másrészt mert Lang Ádám nem fut túl jó szezont a Dijonnal. A kezdőbe várható középső védők esetében viszont Kádár Tamás kijevi szerződtetése és Vinicius állampolgársága új lendületet adhat.Kezünkre játszhat az ellenfélre nehezedő óriási nyomás is: ha Ronaldóék kikapnak, akkor papírforma szerint hatpontos hátrányt szednek össze a letteket fogadó svájciakkal szemben, és a harmadik helyre esnek vissza, miközben a második hely is csak pótselejtezőt ér, és Európa- bajnokként a hazaiak az első helyben gondolkodnak.Nekünk viszont – ha reálisan nézzük az erősorrendet – nincs túl sok vesztenivalónk. Felszabadultan játszva pedig a cikk elején említett három kívánságból minimum kettő teljesülhet.