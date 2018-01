Válogatottak is játszhatnak: befejeződik a 31. Kék Mókus-kupa (ÉLŐ)

- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Hamarosan következnek a döntők a XXXI. Kék Mókus kupa kispályás labdarúgó-tornán, még egy bronzmeccs, a nyílt kategória találkozója van hátra. Két érmesünk már van, a +45-ösöknél a Centrum Hotel Szeged, míg a +35-ösöknél a Ficak állhatott fel a dobogóra.I. szegedi klubcsapatok terembajnoksága, negyeddöntők:SZEOL SC-FK 1899 Szeged 6-2 (3-1)Gólszerzők: Ondrejó, Péter A. (3), Kéri, Forró, ill. Hegyesi P., Mannheim.Kiskundorozsma-Gyálarét 2-2 (1-2), 9 méteresekkel: 0:2Gólszerzők: Ottlik Márk, Szabó T., ill. Szigeti, Solymos (büntetőből).Szeged 2011 B-UTC 2-3 (2-0)Gólszerzők: András B., Kávássy, ill. Valach (2), Gallai.SZVSE-Szőreg 0-2 (0-2)Gólszerzők: Vágó L., Bartos.Elődöntők:SZEOL SC-Gyálarét 9-1 (4-1)Gólszerzők: Péter (3), Papp Á. (3), Forró, Rácz L., Kiss R., ill. Szigeti.UTC-Szőreg 5-6 (3-2)Gólszerzők: Szilágyi, Valach (3), Szántó, ill. Dongó (3), Bodó A., Néma, Kiss M.Női megyei terembajnokság:St. Mihály Kft.-St. Mihály FC 7-1 (1-0), gólszerzők: Guth (2), Török L. (3), Temesváry, Koncz, ill. Kovács R.+45, bronzmérkőzésLambda Systeme Kft.-Centrum Hotel Szeged 5-12 (1-5), gólszerzők: Djurasevics, Virág F., Csanádi (2), Holló R., ill. Kenesei Z. (3), Kemenes (2), Lázár M. (2), Kothencz P. (2), Virág F. (öngól), Sándor M., Miklós Z. Döntő: Szindikátus-Eurosweet 1968+35, a 3. helyért: Ficak-Reneszánsz U35 7-3 (2-1), gólszerzők: Ambrus (2), Dóra J. (2), Fejes, Imre Z. (2), ill. Pálfi N., Tóth A., Szántó A. Döntő: Gól söröző Csengele-Öreg Honvéd vendéglő O'Neill

Korábban írtuk:

Futsal- és strandlabdarúgó- válogatott, korábbi NB I-es játékos is szerepet kaphat a vasárnapi programban.A Zengő Alföld együttesében az NB III-ból a SZEOL-t képviseli Ondrejó Tamás, Leindler Domonkos, a Mórahalmot Podonyi Norbert, a Hódmezővásárhelyt Szilágyi Norbert, az NB II-es Mosonmagyaróvárt Vágó Levente. A Fit World O'Neillnél szerepel Hegyesi Zsolt, aki volt futsalválogatott, és a strandlabdarúgó nemzeti csapatból Rutai Balázs, Szentes-Bíró Tamás is társa.Az Öreg Honvéd vendéglő O'Neill együttesében található a futsal NB I-ben éveken át szerepelt K. Tóth Gyula és a kapus Győri Róbert, illetve az NB II-es futballmúlttal rendelkező Bernát Péter. A Gól söröző Csengelében hemzsegnek az NB-s múltú játékosok: ilyen Bány Tamás, Kothencz Péter, Brinszky Adrián, Hadár Attila, Krucsó Ákos, Makra Zsolt, Kothencz Péter vagy Halász Krisztián.A Szindikátus és az Eurosweet 1968 a torna alatt háromszor találkozott – mindháromszor 4–4- re végeztek... A vajdasági magyarokra, így a spanyol Logronesben is játszott Kaszás Attilára építő Eurosweet kérésére és a szerb karácsony miatt ez a találkozó lesz a nap utolsó meccse. A Szindikátus (Révész Roland, Tóth János, Fazekas István, Tanács Attila, Sejben József) összeszokott alakulat.Az I. szegedi amatőr klubcsapatok kupájának végső csatája is érdekes lehet, bár azt nem árt tudni, hogy a két NB-s alakulat, a Szeged 2011-GA és a SZEOL SC csak a jövő héten kezdi meg a felkészülését.A torna alatt 12 és 14 óra között az egykori válogatott labdarúgó, Urbán Flórián dedikálja életrajzi könyvét, az Urbán Legend – Utánam lehet csinálni, zselés fejű piperkőcök címűt.31. Kék Mókus-kupa, a vasárnapi program, 8.30-tól: az I. szegedi amatőr klubcsapatok kupájának negyeddöntői, 8.30: SZEOL SC– FK 1899 Szeged, 9.05: Kiskundorozsma–Gyálarét, 9.40: Szeged 2011– UTC, 10.15: SZVSE– Szőreg, 11 órától és 11.35-től: elődöntők, 12.15: női döntő: St. Mihály Kft.–St. Mihály FC, 13 órától: Lambda Systeme–Centrum Hotel Szeged (+45, a 3. helyért), 14 órától: Ficak–Reneszánsz U35 (+35, a 3. helyért), 15 órától: Gámawill Kft.–Gumi-Sziget SE (nyílt, a 3. helyért), 16 órától: Gól söröző Csengele– Öreg Honvéd vendéglő O’Neill (+35, döntő a Délmagyarország-kupáért), 17 órától: Zengő Alföld–Fit World O’Neill (nyílt, döntő a Kósa Zsigmond-kupáért), 18 órától: az I. szegedi amatőr klubcsapatok tornájának döntője, 19 órától: Szindikátus–Eurosweet 1968 (+45, döntő a Török György-kupáért).