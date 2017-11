Végig uralta a meccset a Szedeák - Parádés Naturtex

Háló Pál, a Szedeák nagy szurkolója, a Storyville Jazz Band dobosa ütőt ragadott, és a lelátó közepén elkezdte püfölni a dobot, amire vevő volt a hazai publikum. Tévés meccs volt a tegnapi bajnoki, így a késői időpont ellenére is szépen megtelt a lelátó, idei hazai nézőcsúcsot hozott a Naturtex–Paks bajnoki: 1500-an szurkoltak a szegedieknek. Csirics „trojkájával" indult a meccs, majd Sulovics is beköszönt. A szegedi center tarthatatlan volt, a 7. percben 15–8-as hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A hajrá parádés volt, Fortune és Csirics is elkapta a fonalat, 22–8 volt az állás az első negyed után.A hazaiak lendületben maradtak, Juhos jött, lepattanókat szerzett, betalált közelről, kintről, a 12. percben, 29–10-nél időt is kellett kérniük a vendégeknek. Két perc múlva ismét magához szólította játékosait Teo Cizmic, 36–12. Tartotta magabiztos előnyét a hazai együttes, ehhez két magyar fiatal, Kovács Ádám és Wirth Ádám is sokat tett, így a félidőben nem várt magabiztossággal vezetett a Naturtex.Visszajött a Szedeáknál a kezdő ötös, a tempóból pedig nem vettek vissza, sőt, robogott a Naturtex-expressz, 25. perc: 56–29. A 3. negyed hajrájában közel került a 30 pontos vezetéshez a hazai együttes, végül 23 lett belőle, 60–37.Jól kezdte a befejező nyolc percet a Szeged. A 35. percben már több mint 30 ponttal lépett meg a Tisza-parti alakulat. Juhos válogatottformában játszott, Sulovics pedig hihetetlen dolgokat művelt, pontjai mellett zseniális passzokat osztott. Volt olyan időszak, amikor 4 magyar játszott a Szegedben, Fortune volt az egyetlen légiós. Az utolsó 2 és fél percben pedig a Kerpel-Fronius, Kovács, Bonifert, Vágvölgyi, Révész ötös kapott szerepet, és a csapat legnagyobb örömére Kovács József duplája zárta a meccset: 86–54.Andjelko Mandics: – Nem vártam, hogy ilyen sima győzelmet aratunk. Gratulálok a srácoknak, a szezon eddigi legjobb meccsét produkálták. A védekezésünk egy pillanatra sem puhult, sokkal jobbak voltunk most a Paksnál. Legutóbb kiemeltem Juhost, de most a csapatot szeretném, ez ugyanis nagyszerű közös munka volt.

Tetszett

Andjelko Mandics bátran nyúl a magyar fiatalokhoz, akik meg is hálálják a bizalmat. Volt már a meccs egyik nyerőembere Révész Ádám, most Kovács Ádám tündökölt ilyen szerepben. Az első negyed hajrájában szállt be, és játszott parádésan.

Nem tetszett

Ez a Paks, nem az a Paks, amelyiket éppen a Szedeák másodedzője, Kiss Zsolt erősített. A légiósok nem sok vizet zavartak, ilyen szintű külföldieket nagy hiba szerződtetni, hiszen magyar játékosoktól veszik el a játéklehetőséget.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Atom- erőmű SE 86–54 (22–8, 26–17, 12–12, 26–17)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 7. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Pálla, Minár, Boros.

Naturtex-SZTE-Szedeák: BOLTICS 6, CSIRICS 13/6, FORTUNE 22/9, JUHOS 15/3, SULOVICS 13. Csere: KOVÁCS Á. 10, Wirth 1, Vágvölgyi, Kerpel-Fronius, Bonifert, Révész 4, Kovács J. 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Atomerőmű SE: HINDS 18/3, Allen 7/3, Barnies 10, Eilingsfeld 7, Ogunyemi 1. Csere: MEDVE 7/3, Guinn 2, Ruják, Garamvölgyi 2. Vezetőedző: Teo Cizmic.