Veszélyben Márton Eb-je - A bal térde fáj a világbajnok szegedi súlylökőnek

A magyar atlétika első világbajnoka a fedett vb-n szerzett aranyérem utáni hazai edzéseken érezte először, hogy fáj a bal térde.– Bár a térdem fáj, a probléma a combizommal van, ami a nagy farizomból ered.A jó hír az, hogy műteni nem kell, nincs szakadás vagy porcsérülés. Heti háromszor járok gyógytornára, sokat kell nyújtani, lézerkezelést is kapok. Enyhe javulást tapasztalok – nyilatkozott az MTI-nek az olimpiai bronzérmes atléta.Hozzátette, ami a versenyeken előny, hogy erős, feszes izomzattal rendelkezik, az a gyógyulás szempontjából hátrány.– Most már három hónapja akadályoz a munkában ez a sérülés. A júliusi versenyeimet lemondtam, és igazából kevés az esély az Eb-részvételre is, mert nem szeretnék úgy kimenni, hogy önmagamhoz képest alulteljesítek. Ez nehéz döntés, de szerencsére békéscsabai klubom és a szövetség is mellettem áll. Lehet, inkább megéri lezárni ezt a szezont, és a gyógyulásra koncentrálni, mintsem rámenjen mondjuk a jövő év – fogalmazott a 29 éves súlylökő.Márton Anita az elmúlt években fantasztikus sorozatot produkált: 2014-ben bronzot szerzett a zürichi szabadtéri Európa-bajnokságon, 2015-ben első lett a prágai fedett pályás Eb-n, és negyedik a pekingi vb-n. Tavalyelőtt ezüstöt nyert a fedett vb-n és a szabadtéri Eb-n is, majd a dobogó harmadik fokára állhatott fel a riói olimpián. Az elmúlt évben újabb fedett Eb-aranyat szerzett, a londoni szabadtéri vb-n pedig ezüstérmet nyert. Idén márciusban 19,62 méteres országos csúccsal lett világbajnok a birminghami fedett vb-n, és az európai szövetség március legjobbjának választotta a nőknél.