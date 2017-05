Veszprém-MOL-Pick Szeged a félidőben: 8-10

Balogh 3/3 hetest értékesített az első félidőben.

K&H férfi kézilabda liga, döntő, első mérkőzés, Veszprém Aréna, 5000 néző. Vezeti: Herczeg, Südi.Mikler - Marguc, Sulic 1, Schuch, Nagy L. 3, Terzic, Ugalde 3.Alilovic (kapus), Ilics 2, Palmarsson 1, Lékai 3, Nilsson 1, Gajic 3, Iváncsik 1, Blagotinsek. Vezetőedző: Javier Sabaté.Sierra - Pedro, Buntic, Skube, Gaber, Bodó 3, Källman 4. Csere: Sego (kapus), Thiagus Petrus 1, Blazevic, Bóka, Balogh 4/4, Bánhidi, Obranovic 1, Sostaric 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.4, ill. 10 perc.Hétméteres: ill. 4/4.49. perc: Lékai, lendületben a hazai csapat, 18-14. Időt is kér a Szeged.Skube eladja, Gajic, 17-14.Ilics ismét, 16-14.Ilics, először, 15-14. Mikler véd.Gaber harcol ki hetest. Balogh, 14-14.: Thaigus Petrus a szélről, Mikler véd, marad a Szegednél.Balogh lő, Mikler véd, Lékai, először vezet a Veszprém. Időt kér a Szeged.Sostaric beállóból, 12-13. Nilsson préseli be, 13-13.Balogh ront a szélről. Thiagus Petrus 2 perc. Labdát szerzett Gaber!Nagy átlövésből, 12-12.Obranovic lő, Mikler véd.Källman, fontos gól, 11-12. Eladja a labdát a Veszprém.Elveszik a Szegedtől a labdát. Nagy betörésből, 11-11.Iváncsik a szélről, 10-11. Balogh 2 percet kapott.Újabb Sierra védés.Bodó eladja.Sierra véd könnyedén.Obranovic-bomba, 9-11.A Veszprém kezdi a második félidőt. Palmarsson, 9-10.

Bodó melegít.

Bodó kapufa, hazai belemenés. Sulic 2 perc. Pedro ziccer, ront. Vezet a félidőben a Szeged.Gajic mellé.Skube elveszíti a labdát.Időt kér a Pick. Buntic, Mikler könnyedén, Gajic, 8-10.Blazevic 2 perc. Gajic a szélről, Sierra beleért, 6-10. Ugalde az üres kapuba, 7-10.Källman a szélről, 5-10.Sierra! Marguc lövését védi.Bodó kapufa.Nagy fut keresztbe, 5-9.Szegedi labdaszerzés. Bánhidi harcol ki hetest. Balogh, 4-9.Sierra! Ez az ember! Marad a Veszprémnél.Bodó talpról, 4-8. Időt kér a Veszprém.Nilsson sokkal mellé. Bodó mellé, Sierra, majd Mikler bravúrral véd.Skube mellé.Källman a szélről, 4-7. Sierra véd.Bánhidi harcol ki hetest, Balogh, 4-6. Nagy ismét belemegy.Buntic belemegy, Ugalde ejt, 4-5.Lékai betörésből, Gaber 2 perc.Buntic lő, Mikler véd. Pedro ziccer, ront. Nagy L. belemegy, Källman ront, utána nem, 2-5.Pedro kínai, kapufa. Ugalde, 2-4.Időt kér a Veszprém. Sierra véd.Sierra ismét lábbal, Källman ront.Piros lap lett volna. Nagy üti ki Gabert. Schuch kap 2 percet... Hetes. Balogh, 1-4.SIERRA lábbal.Bodó Mikler lábai között, 1-3.Skubét tarolják le, semmi, Sulic beállóból, 1-2.Mikler véd bravúrral. Källman kap 2 percet, jogos. Sierra ziccert véd.Ilics fölé.Szegedi labdaszerzés, Thiagus Petrus, 0-2.A Szeged kezdi a meccset. Bodó bombája a pipába, 0-1.A Pick már bent a pályán. Megtelt a vendégszektor.Már mindkét csapat az öltözőben. A két kabala bent a pálya közepén gyűri egymást.Már mindkét csapat keményen melegít. Szergej Gorbok nem játszik, Bóka Bendegúz került be a keretbe.

Már az öltözőben a MOL-Pick Szeged. Az utolsó edzői eligazításon a csapat. A szurkolók közül is egyre többen a lelátón. A Pick hívekkel tartott a klub alapítója, Ludányi Márton is, aki a Veszprém Arénában szurkol a csapatnak. Az már természetes, hogy az olimpikon súlyemelő Nagy Péter is itt van.

Főszerepben a kapusok

Stabil védekezés

Új rendszerű döntő



Azért még mindig sok-sok kézilabdabarátnak új a mostani lebonyolítás. Idén oda-vissza vágós rendszerben zajlik a férfi kézilabda bajnoki döntő, tehát teljesen megegyezik a párharc a BL kieséses szakaszával.

Bajnok, 1. aki több pontot gyűjt a párharcban. 2. 2-2 pontnál a jobb gólkülönbséggel rendelkező csapat. 3. 2-2 pontnál, azonos gólkülönbségnél az idegenben lőtt több gól rangsorol. 4. Ha a pontszám és az eredmény egyezik, akkor hétméteresekkel dől el a párharc.

Precíz támadás

Jó kezekben

250 szegedi

Várakozás





– Azt várom, hogy 10 év után ismét a Szeged legyen a bajnok. Jósolni viszont nem tudok, hogy mi lehet az elég, a jó a visszavágóra? Ha nyer a Szeged, az sem biztos, hogy elégendő, de ha 4-5 góllal nyer a Veszprém, az sem biztos, hogy ledolgozhatatlan hátrány. Régen volt ennyire közel egymáshoz a két csapat, egy hónappal ezelőtt még azt mondtam volna, hogy a Pick az aranyesélyes, azóta viszont a Veszprém sokat javult. Remélem, a Jóisten velünk lesz, mert már nagyon kijárna egy siker. Herbert Gábor , a Pick korábbi játékosa– Azt várom, hogy 10 év után ismét a Szeged legyen a bajnok. Jósolni viszont nem tudok, hogy mi lehet az elég, a jó a visszavágóra? Ha nyer a Szeged, az sem biztos, hogy elégendő, de ha 4-5 góllal nyer a Veszprém, az sem biztos, hogy ledolgozhatatlan hátrány. Régen volt ennyire közel egymáshoz a két csapat, egy hónappal ezelőtt még azt mondtam volna, hogy a Pick az aranyesélyes, azóta viszont a Veszprém sokat javult. Remélem, a Jóisten velünk lesz, mert már nagyon kijárna egy siker.

Aki szereti a kézilabdát, az ezt a napot, ezt a meccset, ezt a párharcot várja leginkább. Évtizedekre nyúlik vissza a Szeged és a Veszprém küzdelme a magyar NB I-ben. Idén sem változott a helyzet, a két nagy rivális csap össze a bajnoki döntőben. Ma 15.45-kor idegenben elkezdődik az aranycsata.Egy biztos, a kapusteljesítmény döntő lesz. Hazai oldalon két nemzetközi klasszis, Mikler és Alilovic kaphatja el a fonalat. Szerencsére idén ebben a műfajban a Pick is megközelítette a bakonyiakat, José Manuel Sierra félelmetes formába véd, és ha kell, Marin Sego is képes a kiváló teljesítményre.Európa egyik legjobb védőfalával rendelkezik a Szeged, de a Veszprém is erős ebben. Fizikálisan topon van minden játékos, gyorsaságban, mozgékonyságban talán a Pick jobb, keménységben viszont a Telekom viszi a prímet. Az idei három meccsen jól látszott, hogy az nyer, akinek masszívabb a védekezése.Az idény elején sokat bosszankodott mindenki, hogy rengeteg labdát elszórt a Pick. Ebben a tekintetben sokat fejlődött a csapat, jóval precízebbé vált. Fontos is, hogy az legyen, mert Marguc, Gajic, Ugalde, Iváncsik vagy éppen Sulic ilyen labdaszerzésekből gyorsan indul. Lényeges lesz a jó kezdés is. Az nem fér bele, hogy előnyt adjon a Szeged az ellenfelének.A bajnoki döntő első meccsét Herczeg Péter és Südi Péter vezeti. Két kiváló formában lévő játékvezető, akik képesek kézben tartani a meccset, de nem válnak főszereplővé.A szegedi szurkolók már a döntő lázában égnek. 250 MOL-Pick-szurkoló lesz ott a lelátón, ismét megtelik tehát a vendégszektor. Szükség is lesz rájuk, mert a játékosoknak fontos, hogy erőt adjanak a bajnoki fináléra.A döntőt az m4 Sport TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.A visszavágót május 24-én (szerda) 18 órakor rendezik az újszegedi sportcsarnokban.