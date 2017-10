Vízilabda: hazai bajnokik következnek

Jól indult a szezon, a Szegedi Tudományegyetem Taylor&Nash és a Hungerit- Szentes csapata is győztes rajtot vett a hétvégén.



Most is megvan minden esélyük a sikerre. A Szeged 18.30-kor az Egert látja vendégül a Napfényfürdő Aquapolis SZUE-medencéjében. A vendégek a nyitókörben hazai környezetben 24–5-re kaptak ki az UVSE-től. A Szentes ellenfele a 19 órakor kezdődő összecsapáson az a Honvéd lesz, amely a nyitányon 24–3- as, nagyon sima vereséget szenvedett a BVSC ellen.



A Szegedi Tudományegyetem Taylor&Nash jelenleg az ötödik, a Hungerit a negyedik helyen áll a bajnokságban.

A szentesiek meccsét a kétszeres olimpiai bajnok, szegedi Fodor Rajmund vezeti.